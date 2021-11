Közel a bejelentés, az olasz sikeredző újra Londonban?

Az olasz sikeredző számára nem lenne újdonság a londoni élet, hiszen a Chelsea menedzsereként nyert már bajnoki címet az angol fővárosban – legutóbb pedig az Intert trenírozta, ahol ugyancsak aranyérmes lett.

David Ornstein, a The Athletic futballszakírója kedd reggel arról számolt be, hogy a Nuno Espírio Santót hétfőn menesztő Tottenham már meg is egyezett Contéval, aki 18 hónapra ír alá a londoni klubbal, hosszabbítási opcióval.

A hírek szerint dél körül be is jelentik az érkezését, és a délutáni edzést már az 52 éves olasz szakember vezetheti.

Tottenham have reached total agreement to appoint Antonio Conte as their head coach on an 18-month contract + option to extend. Expected to sign around lunchtime & lead training this afternoon. W/ @JackPittBrooke & @CDEccleshare for @TheAthleticUK #THFC https://t.co/sogHqpNKGM