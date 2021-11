Szalai Ádám visszatér, de újoncokat is avathat a válogatott

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kedden délután Telkiben kihirdette az utolsó két vb-selejtezőjére készülő nemzeti együttes keretét. Sérülése után újra a csapattal készülhet Szalai Ádám csapatkapitány, de Kiss Tamás és Balogh Botond személyében akár újoncokat is avathat a válogatott.

A magyar csapat november 12-én pénteken fogadja San Marinót a Puskás Arénában, majd 15-én hétfőn lép pályára Lengyelországban.

Az olasz szakember a Telki edzőközpontban tartott eseményen kiemelte, több alapemberre sérülés miatt nem számíthat a két találkozón, így biztosan szerepet kapnak majd a fiatalok az összecsapásokon.

Kiss Tamást azért hívta meg, mert az utóbbi időben nagy fejlődésen ment keresztül főleg fizikálisan, így elérkezettnek látta az időt, hogy a válogatottban is bizonyíthasson.

Alighanem Balogh Botond is debütálhat a nemzeti együttesben, aki bár az előző selejtezőköre már kapott meghívót, a bemutatkozása még nem történt meg.

Az Index azt kérdezte az olasz mestertől, van-e esetleg olyan játékos, akit az első találkozó után visszarendel majd a klubcsapata.

„Abban bízom, hogy mindenkire számíthatok a második mérkőzésen is.

Kevés olyan játékos lesz, aki mindkét meccsen mindkét félidőt végigjátssza majd, San Marino ellen több lehetőséget adok majd azoknak, akik eddig kevesebb időt töltöttek a pályán. Ez nem tiszteletlenség az ellenféllel szemben, hanem számomra egy visszajelzés, hogy ők is megmutathassák mire képesek.

Hogy konkrétan a kérdésre is válaszoljak, tudtommal egyik egyesülettel sincs megállapodásunk, ami remélem, így is marad, hiszen a lengyelek elleni meccs lesz a nagyobb erőpróba.

Botka Endre átesett a koronavírus fertőzésen, így ő hosszabb kihagyás után került be újra a csapatba, de a Ferencváros következő meccsein már klubja is számolhat vele, így a szövetségi kapitány reméli, hogy a nemzeti csapatban is újra pályára léphet.

A két mérkőzéssel kapcsolatban Rossi elárulta, a továbbjutás csekély esélye ellenére maximális koncentrációt és motivációt vár a játékosoktól. San Marino ellen kötelező a három pont, ahol lehetősége lesz a futballistáknak, hogy szép futballal szolgálják majd ki a szurkolókat. A lengyelek játékerejét nem kell bemutatni, de ott is jó játékot és pontszerzést remél a kapitány.

Az angolok elleni döntetlenre visszakanyarodva elárulta, újra bizonyította a magyar válogatott, ha csapatként játszik és 90 percen keresztül követi a taktikai utasításokat, bármelyik riválisára veszélyt jelenthet.

Hogy ez a veszély elég lesz-e San Marino és Lengyelország ellen, az jövő pénteken, illetve az azt követő hétfőn kiderül.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Bogdán Ádám (Ferencvárosi TC), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Védők: Balogh Botond (Parma), Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (PAFC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahçe FK),

Középpályások: Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (AC Pisa), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (FC DAC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Támadók: Hahn János (FC DAC), Kiss Tamás (SC Cambuur), Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (1. FSV Mainz 05), Varga Kevin (Kasimpasa).

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)