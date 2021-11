Megtámadták a Manchester United szurkolóit Bergamóban – videó

Mély nyomokat hagyhatott az Atalanta ultráiban a két héttel ezelőtti, Manchester United elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés, amelyen az olasz csapat két góllal is vezetett, végül mégis pont nélkül távozott az Old Traffordról.

A két együttes kedd este ismét összecsap, ezúttal Bergamóban, ám a fanatikusok tettek róla, hogy ne csak a futballról szóljon a találkozó, az Atalanta ultrái ugyanis megtámadták a Manchester United szurkolóinak egy csoportját az észak-olasz város egyik ír bárjában hétfő este.

Az ultrák többsége fekete kapucniban, sállal eltakart arccal, különféle ütőket lóbálva támadtak a vendégekre. Egy United-szurkoló és egy pincérnő is megsérült, őt kórházba kellett szállítani, de az állapota nem súlyos. Az Atalanta-drukkerek elmenekültek a helyszínről, mielőtt a rendőrök megérkeztek. Az esetről videófelvétel is készült, amelyet a La Gazzetta dello Sport közzé is tett.

A hatóságok már négy házkutatást is végrehajtottak, valamint lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit.

Ezzel egy időben 24 órás tilalmat vezettek be Bergamóban, amely szerint a város központjában és a Gewiss Stadion környékén található üzletekben, bárokban, éttermekben tilos 5 százaléknál magasabb alkoholtartalmú italokat árusítani.