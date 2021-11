Lewandowski CR rekordjára hajt, aki megelőzte Solskjaert

Lewandowski CR rekordjára hajt

Robert Lewandowkira lassan feleslegesek a szavak. A Bayern München lengyel támadója a Benfica ellen kihagyott ugyan egy büntetőt, így is három gólig jutott, a négy forduló alatt pedig már nyolcszor volt eredményes. A csoportkörös rekordot Cristiano Ronaldo tartja 11 találattal, Lewának eddig 10 az egyéni csúcsa.

A legtöbb gól egy csoportkörben

Lewa a legjobb százados

A korábbi dortmundi csatár a 100. mérkőzését játszotta a Bajnokok Ligájában, összesen pedig már 81 gólt szerzett két német klubjában. Korábban senki sem állt ennyire jól az első 100 meccse után, az eddigi csúcsot Lionel Messi tartotta.

BL-gólok az első 100 meccs után

Lewa mindenhol megállíthatatlan

A 33 éves csatár ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 16 tétmeccsen lépett pályára, és bár a kupában ő sem tudott segíteni, így is eljutott már 22 gólig (meg két gólpasszig). Az előző idényben 40 meccsen 48+9 volt a mérlege, az azt megelőzőben 47/55+10, és egészen a 2018–2019-es idényig kell visszamenni, hogy a találkozók száma meghaladja a góltermést (47/40+13).

A topligákban természetesen az ő 22-es termése a legjobb mutató, összességében is csak a bázeli Arthur Cabral előzi meg az idényben, igaz neki 22 meccsre volt szüksége a 23 gólhoz (és 8 gólpasszhoz). A minden élvonalat beleszámítva a bajnoki, kupa és nemzetközi kupagólok összesítésének élmezőnyében amúgy a ferencvárosi Myrto Uzuni a negyedik (nagyban köszönhetően a hatvani hat góljának), a volt fehérvári és felcsúti Ezekiel Henty pedig a kilencedik.

Solskjaer és az MU megmentője: Cristiano Ronaldo – megint

A portugál klasszis teljesítménye mellett sem mehetünk el szó nélkül. Ezúttal az Atalanta ellen talált be mindkét félidő ráadásában, a 91. perces találata pedig pontmentést eredményezett. Az MU így elkerülte, hogy az 1986–1987-es idény óta a leggyorsabban összehozza a hat vereséget – így „csak” öttel áll továbbra is a gárda. Ezzel az iksszel a Manchester United maradt a csoport élén, és ha a következő körben legyőzi a Villarrealt, továbbjut. Ha nincs ez a gól, akkor a Villarreal és az Atalanta is hét pontos lenne, az MU csak hat, és az olaszok Young Boys elleni győzelme és egy spanyolországi MU-zakó a kiesést jelenhette volna...

De nem ez volt az első alkalom, hogy Ronaldo a végjátékban szerzett fontos gólt, a Villarreal elleni hazai meccset a 95. percben döntötte el (2–1), az Atalanta ellen a 81. percben szerezte meg a győztes gólt (3–2), most pedig a 91. percben egyenlített másodszor (2–2).

A Young Boys elleni első meccsen a 13. percben ugyancsak eredményes volt, de ott a 95. percben a svájciak harcolták ki a győztes gólt – a 72. percben Ronaldo helyére becserélt Jesse Lingard hibáját követően...

A 36 éves portugál támadó ebben az idényben 11 meccsen lépett pályára a „vörös ördögök” színeiben, és már kilenc gólnál jár.

Érdekesség, hogy a keddi duplájával 127-nél jár összességében a klub színeiben, ezzel pont Solskajert (126) előzte meg a házi rangsorban – de ezt a norvég most aligha bánja, hiszen jelenleg nagyon úgy fest, hogy Ronaldo menti meg a manchesteri állását.

Paulo Dybala újjászületett

Ha valakinek viszont jót tett Cristiano Ronaldo távozása a Juventusnál, az az argentin támadó. Az előző idényben 26 fellépésen összesen nyolc kanadai pontja volt (5 gól+3 gólpassz), ebben az évadban 10 meccsen már tíznél jár (6+4), nagyban köszönhetően a Zenit elleni 2+1-nek.

Barcelonai tini titánok

A katalán kirakatcsapat lett az első spanyol együttes, amely három 20 évnél fiatalabb játékossal a kezdőjében várt egy BL-ütközetet, és a 18 éves sztárpalánta Pedri sérülés miatt még a keretbe sem kerülhetett be. A jövő látszik, a jelen egyelőre viszont nem fényes, bár a Dinamo Kijev oda-vissza legyőzésének hála most már a gránátvörös-kékek kezében van a saját továbbjutásuk sorsa, és ha otthon megverik a Benficát, akkor követik a Bayern Münchent a legjobb 16 közé. Ja, és amúgy a kijevi meccset a 19 éves Ansu Fati döntötte el.

3 - @FCBarcelona will be the first Spanish team to start a @ChampionsLeague match with three players under the age of 20 in their starting XI: Gavi (17 years and 89 days), Ansu Fati (19 and 2) and Nicolas Gonzalez (19 and 303). Bravery. pic.twitter.com/XtGbcqqHwq