A Fradi-tábor elbúcsúztatta, Stöger viszont nem tervezi a távozását

Az Európa-liga G-csoportjának 4. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 3–2-re kikapott a skót Celtictől, negyedik vereségével pedig eldőlt, hogy negyedikként zár, így nem folytathatja tavasszal a nemzetközi porondon. Peter Stöger vezetőedző úgy véli, hogy védekezésben sok hibát vétett a csapata, támadásban viszont voltak lehetőségei a magyar együttesnek.

A Fradi-tábor a harmadik kapott gól után többször is elbúcsúztatta a német trénert, a találkozót követően arra voltunk kíváncsiak, hogy gondolkodik-e a távozáson, és ha nem, akkor az utolsó két, immár tét nélküli összecsapáson tervez-e több fiatal vagy eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosnak szerepet biztosítani, vagy a lehető legerősebb összeállítással számol a Leverkusen és a Betis elleni ütközeteken is.

Nem fontolgatom a távozásomat, a maradék két mérkőzésen mindenképpen szeretnénk pontot szerezni, úgyhogy a lehető legerősebb összeállításban fogunk szerepelni

– felelte az Index kérdésére.



A német trénert arról is kérdezték, hogyan esett neki és a játékosoknak a közönség negatív kritikája a harmadik kapott gólt követően.

Nem kellemes ez a helyzet, el kell fogadnunk a szurkolók reakcióit. Látszott a fiúkon a lelombozottság, ez lehet az eredmény miatt, de lehet, hogy a szurkolók reakciója is belejátszott. A hétvégén fontos meccset játszunk, ahol jó eredményt kell elérnünk, erre hívtuk fel az öltözőben a figyelmet.

A meccs előtt kevesebb hibát szeretett volna a csapatától, ehhez képest már a harmadik percben gólt kapott a Fradi egy labdaeladásból.

Sok hibát vétettünk, főleg védekezésben, amit nehéz kompenzálni, és sok energiát kíván, hogy visszajöjjünk a meccsbe. A második félidő elején készen álltunk rá, hogy visszakapaszkodjunk, de ilyen hibákat nem lehet véteni ezen a szinten, mert megbosszulják az ellenfelek.

Stögert arról is faggatták, hogy lát-e előrelépés csapata teljesítményében a csoportkör kezdete óta.

Mind a négyszer szoros meccset játszottunk, de sajnos mindegyiken jöttek a könnyelmű hibák. Az NB I-ben sem fér bele, hogy ne koncentráljunk végig, itt meg szinte lehetetlen így nyerni. Voltak olyan momentumaink, amikor akár a mi javunkra is fordulhatott volna a mérkőzés. Ez egy BL szintű csoport, amelyben mi voltunk a legkisebb csapat, de a hibák ellenére bátran játszottak a fiúk. Próbáltunk, amennyire lehet, támadólag fellépni, és sikerült is lehetőségeket kialakítanunk.

Stöger úgy véli, hogy a fejlődéshez a játékosoknak és az edzőknek is időre van szükség, amely vagy megadatik számukra, vagy sem. A Celtic elleni mérkőzésen úgy érzi, hogy megvoltak a lehetőségek támadó oldalon, de a védekezésben sok hiba csúszott be. A legnagyobb különbség az európai középcsapatokhoz képest abban van, hogy a riválisok jobban megtalálják az egyensúlyt a támadás és a védekezés között.

Ami nálunk hiányzik kvalitásban, azt kemény munkával kell kompenzálnunk

– zárta gondolatait a német tréner.

Ange Postecoglou, a Celtic vezetőedzője érthetően elégedetten nyilatkozott csapata győzelmét követően.

A mai győzelem mindenképpen kellett ahhoz, hogy életben maradjanak a továbbjutási álmaink. Meg vagyok elégedve a játékunkkal, szerettünk volna támadólag fellépni, örülünk a három pontnak.

A skótok trénere szerint a harmadik gól igazi csapatmunka volt, úgy véli, óriási teljesítmény volt együttesétől, hogy háromszor is be tudott találni idegenben, és örömét fejezte ki, hogy tavasszal is folytathatja a Celtic a nemzetközi porondon.

A magyar bajnok lemaradása jelentős a másik három gárdához képest, újságírói kérdésre erre is kitért.

Mindenképpen van minőség a Ferencvárosnál, de nem az én tisztem, hogy erről beszéljek, mindenki söprögessen a saját portáján. Hátul egy kicsit talán nyitottabbak voltak, mint amihez mi otthon hozzászoktunk, ezt igyekeztünk kihasználni.

EURÓPA-LIGA

G-CSOPORT, 4. FORDULÓ

FERENCVÁROS–CELTIC (skót) 2–3 (1–2)

Budapest, Groupama Aréna. 16 501 néző V: Verissimo (portugál)

FERENCVÁROS: Bogdán – Somália, Blazic, S. Mmaee, Civic (Cabraja, 73.) – Laidouni, Vécsei (Loncar, 73.), Zachariassen (Mak, 67.) – Tokmac (R. Mmaee, 67.), Uzuni, Zubkov (Szánthó, 81.). Vezetőedző: Peter Stöger

CELTIC: Hart – Ralston, Carter-Vickers, Welsh (Scales, 89.), Juranovic – Turnbull, Bitton (J. McCarthy, 78.), C. McGregor – Abada (Forrest, 70.), Furuhasi (Jakumakisz, 70.), Jota (Johnstone, 70.). Vezetőedző: Ange Postecoglou

Gólszerző: Zubkov (11.), Uzuni (86.), ill. Furuhasi (3.), Jota (23.), Abada (60.)

