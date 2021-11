Bayern-siker és szurkolói tüntetés a müncheni rangadón

Igazi rangadóra volt kilátás Münchenben, hiszen az éllovas az egyedüliként veretlen gárdát fogadta – utóbbiban ezúttal sem kapott lehetőséget a térdsérülés miatt pihenő magyar támadó.

A Bayern már a meccs elején jelezte, hogy aktív napja lesz Mark Flekkennek, nem egészen öt perc alatt Niklas Süle és Alphonso Davies is próbára tette, de ekkor még hárítani tudott.

Félórányi játék után a fölény viszont már góllá érett, Thomas Müller passza találta meg az üresen hagyott Leon Goretzkát, ő pedig ziccerben a jobb alsóba lőtt (1–0).

Rögvest ezt követően Robert Lewandowski is megszerezhette volna szokásos gólját, de Flekken hárított, a fordulást követően pedig Goretzka lövésénél a kapufa segítette ki.

Közben azért a Freiburg is mutatott életjeleket, Lucas Höler, Maximilan Eggestein és Nicolas Höfler lövésénél azonban egyaránt elkerülte a kaput a labda.

Nem sokkal később Lewandowski és Goretzka is betalálhatott volna, a 75. percben pedig a Bayern el is döntötte a három pont sorsát, a lengyel támadó lőtt estében a kapuba (2–0).

A Bayern az 1977-es Köln (101) után a második csapat, amely egy naptári év alatt eléri a 100 szerzett gólt.

A hajrában Manuel Neuernek többször is játékba kellett avatkoznia, a 92. percben pedig már ő sem tudott segíteni Janik Haberer lövésénél (2–1).

Az egyenlítés már nem jött össze, a müncheni szurkolók nem is a játék miatt elégedetlenkedtek, hatalmas drapériával tiltakoztak a klub katari kapcsolatai ellen: „pénzért bármit tisztára mosunk.”

Novothny Soma a 64. percben állt be a Bochumban, két percre rá pedig már eredményes is volt, első Bundesliga-gólja rögvest győzelmet is ért – végül csapata még a 97. percben is betalált, bebiztosítva a sikert.

BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

Bayern München–Freiburg 2–1 (Goretzka 30., Lewandowski 75., ill. Haberer 92.)

VfB Stuttgart–Bielefeld 0–1 (Okugava 19.)

Bochum–Hoffenheim 2–0 (Novothny 66., Pantovics 97.)

Wolfsburg–Augsburg 1–0 (Nmecha 14.)

18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (TV: Arena4)

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 28 pont (40–11), 2. Dortmund 24 (27–15, 10 meccs), 3. Freiburg 22 (18–9), 4. Wolfsburg 19 (12–12), 5. Leverkusen 17 (23–16, 10), ...8. RB Leipzig 15 (21–10, 10), ...12. Bochum 13 (10–18)

