Lefőtt a kávé Solskjaernak? A City is simán verte a Man. Unitedet

Ha csak az előző bajnokikat vennénk alapul, a Tottenham vendégeként simán nyerő „vörös ördögök” és a Crystal Palace-tól otthon kikapó „égszínkékek” csatáját kedvező előjelekkel várhatták Ole Gunnar Solskjaer fiai, hiszen a legutóbbi négy PL-ütközetükön három United-siker mellett egy döntetlen született. A bajnoki címvédő City azért így is rendre riválisa előtt zárt, ahogyan most is megelőzte, így Pep Guardioláéknak is volt miben bízniuk.

Azt nem lehet mondani, hogy tapogatózó lett volna a kezdés, hiszen az ötödik percre már mindkét csapatnak volt helyzete, előbb Bernardo Silva lőtt fölé, majd Harry Maguire fejese kerülte el a kaput.

Még mindig csak a 7. percben jártunk, amikor megszületett az első gól, João Cancelo beadásába a menteni igyekvő Eric Bailly nyúlt bele szerencsétlenül – öngól (0–1).

Az előny birtokában a vendégcsapat kontrollálta a játékot, a hazaiak a játékrész derekán Cristiano Ronaldo kapáslövésével veszélyeztettek, Ederson résen volt, ezt pedig óriási City-tűzijáték követte:

Pillanatok alatt előbb Luke Shaw-nak kellett a labdába vetődnie, majd David de Gea védett óriásit Gabriel Jesus ziccerénél, aztán João Cancelo átlövésénél, majd Victor Lindelöf öngólra esélyes mentési kísérleténél, végül Kevin De Bruyne löketénél is.

A United nagyon nehezen boldogult a João Cancelo, Phil Foden bal oldali kettőssel, a sorra érkező beadásokból pedig a játékrész legvégén megszületett az újabb gól, a portugál védő jobblábas beadását honfitársa, Bernardo Silva estében továbbította a kapuba (0–2).

A szakadó esőben kockáztatott Solskjaer, a szünetben Bailly helyére beküldte Jadon Sanchót, de az ő érkezése sem hozott új lendületet, a Citynek pedig tökéletesen megfelelt, hogy csordogáltak a percek. Egyszer-egyszer megiramodtak, de nagy helyzetet a vendégek sem alakítottak ki.

A játékrész derekán Marcus Rashford, a hajrában Donny van de Beek is beállt, újabb gólt viszont megint csak a City jegyezhetett volna, ha pontosabbak Fodenék a kapu előtt – vagy ha büntetőt ítélnek Gabriel Jesus egyértelmű felrúgásánál.

A Liverpool elleni 0–5-ös vereséget követően Solskjaer a következő három meccs fontosságáról beszélt, ha valóban ennyi ultimátumot kapott, akkor kérdéses, hogy az Atalanta elleni ráadásos pontmentés és a Citytől elszenvedett sima zakó után mit lép a Manchester United vezetősége...

PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

Manchester United–Manchester City 0–2 (Bailly 7. – öngól, B. Silva 45.)

16.00: Brentford–Norwich City

16.00: Chelsea–Burnley (TV: Digi Sport1)

16.00: Crystal Palace–Wolverhampton

18.30: Brighton–Newcastle United (TV: Spíler1)

Az élmezőny állása: 1. Chelsea 25 pont (26–3, 10 meccs), 2. Manchester City 23 (22–6), 3. Liverpool 22 (29–8, 10), 4. West Ham United 20 (20–11, 10), 5. Manchester United 17 (19–17), 6. Arsenal 17 (12–13, 10)

(Borítókép: Michael Regan / Getty Images)