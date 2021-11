Nyerhet-e Aranylabdát Norvégia szupersztárja?

A Borussia Dortmund norvég támadója már a Red Bull Salzburgban is ipari mennyiségben termelte a gólokat, az osztrák bajnokság után pedig a német Bundesliga is a játszóterévé vált.

A klubcsapatban

A dortmundiakat talán a többi csapatnál is jobban megviselte a koronavírus-járvány miatti zárt kapus mérkőzések rendezése, nehéz helyzetekben köztudottan fanatikus szurkolótábora ad extra lökést az alakulatnak. Ennek hiányában az előző szezonban több meglepő döntetlenje vagy veresége is volt az együttesnek, amely év végén egy nagy hajrával azért odaért a dobogó alsó fokára. A csapat házi gólkirálya természetesen Haaland lett, aki 27 gólt tett a közösbe a Bundesligában.

A Borussia a Német Kupában viszont a csúcsra ért, története során ötödször hódította el a trófeát.

Természetesen a fináléban is villogott a norvég, két góllal vette ki a részét az RB Leipzig magabiztos, 4–1-es legyőzéséből.

A Bajnokok Ligájában a negyeddöntő jelentette a végállomást, ahol a későbbi döntős Manchester City kettős győzelemmel búcsúztatta az akkor még Edin Terzic irányította gárdát, a sorozat gólkirálya azonban 10 góljával Haaland lett.

Bár a Bayern elleni Szuperkupa-mérkőzést 3–1-re elveszítették a fekete-sárgák, a 21 éves támadó az új szezont is bombaformában kezdte, a Frankfurt elleni idénynyitón duplája mellett két gólpasszt is kiosztott. A folytatásban sem lassított, az új idényben jelenleg kilenc találatot számlál, és bár a védők számára szinte megoldhatatlan feladat a semlegesítése, a sérülések ősszel megállították. Olyannyira, hogy borúsabb hangok szerint idén már nem is léphet pályára, az Ajax ellen elszenvedett combhajlítóizom-sérülés miatt október 19. óta harcképtelen.

A válogatottban

Norvégia nem számít a futballnemzetek közé, ebből a szempontból Haaland nehéz helyzetben van, hiszen legtöbb riválisával szemben a válogatottal nehéz maradandót alkotnia. A nyári Európa-bajnokságra nem jutott ki az északi ország, a jövő évi világbajnokságért viszont nagy harcban van, amely története negyedik szereplése lehet majd a vb-k történetében, 1998 óta pedig az első.

A vb-selejtező csoportjában jelenleg második helyen áll Stale Solbakken együttese, két ponttal Hollandia mögött és kettővel megelőzve Törökországot. Norvégia az utolsó két meccsen először a letteket fogadja, majd épp a hollandok otthonában zárja a kvalifikációt. Aggodalomra adhat okot, hogy Haaland nélkül, aki eddig ötször volt eredményes.

Egyéni teljesítmény

A 2021-es naptári évben Haaland 43 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott, egyéni statisztikája pedig egészen elképesztő.

Amióta megérkezett Dortmundba, a meccs-gól átlaga jobb, mint egyes (!), vagyis több gólt szerzett, mint ahány találkozón eddig a ruhr-vidéki alakulatban pályára lépett (69/70).

18 BL-meccsen már 21 találatnál jár, soha senki nem szerzett ilyen kevés meccsen ennyi gólt. Ahogy korábban már írtuk, ő lett a Bajnokok Ligája előző kiírásának gólkirálya is.

Hogy ez, valamint a Német Kupa-győzelem, illetve a temérdek szerzett gól elég lehet-e az Aranylabda elnyerésére, november 29-én kiderül.

(Borítókép: Ina Fassbender / AFP)