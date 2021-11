A németek és a dánok már Katarban, jön az európai zárás

Az úti cél: Katar

A 22. világbajnokságot 2022. november 21. és december 18. között Katarban rendezik meg. Ez lesz az első torna, amelyet az arab világban tartanak, és a 2002-es dél-koreai és japán közös rendezésű világbajnokság után a második, amelyre Ázsiában kerül sor. A rendkívül magas nyári hőmérséklet miatt kell a késő őszi, kora téli időpontban rendezni, ez lesz az első mundial, amelyet nem májusban, júniusban vagy júliusban játszanak le.

Utoljára 32 csapattal

Az első, 1930-as tornán még csak 13 csapat vett részt, 1934-ben már 16, ez a létszám pedig két kivételtől eltekintve egészen az 1978-as, argentínai viadalig állandósult is. Négy évvel később, a spanyolországi rendezvényen először képviseltette magát 24 nemzet, ez a formátum csupán négy kiírást élt meg, 1998-tól kezdve 32 válogatott mérhette össze erejét.

A SZEREPLŐKET NYOLC, NÉGYCSAPATOS CSOPORTBA SORSOLJÁK, AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK HELYEZETTEK JUTNAK A KIESÉSES SZAKASZBA, AHOL NÉGY PÁRHARCOT KELL SIKERESEN MEGVÍVNIA A VÉGSŐ GYŐZTESNEK.

A 2022-es sorozat lesz az utolsó, amelyet ezzel a mennyiséggel rendeznek meg, hiszen 2026-ban, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó már 48 gárdát láthat vendégül.

Európából 13-an jutnak ki

Ami a földrészek megoszlását illeti, a mi kontinensünk viszi a prímet, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) égisze alá tartozó nemzetekből 13 jut ki Katarba, Afrikából (CAF) öt, Ázsiából (AFC) és Dél-Amerikából (CONMEBOL) négy, Észak- és Közép-Amerikából, valamint a karibi térségből (CONCACAF) három csapat mondhatja el magáról biztosan, hogy szerepelhet a világbajnokságon. Ez eddig 29 ország, ehhez jön két együttes az interkontinentális pótselejtezőből (ide kerül az óceániai térségben (OFC) elsőként végző együttes mellett egy-egy csapat az AFC, a CONCACAF és a CONMEBOL régiójából), a 32. gárda pedig a rendező, amely ezúttal az ázsiai csapatok létszámát gyarapító Katar lesz.

A világbajnoki résztvevők területi megoszlása

UEFA: 13 hely

CAF: 5

AFC: 4/5 (+a házigazda Katar)

CONMEBOL: 4/5

CONCACAF: 3/4

OFC: 0/1

Az utóbbi négy szövetség automatikusan nem kvalifikáló egy-egy együttese bejut az interkontinentális pótselejtezőbe, ahonnan két csapat jut ki a világbajnokságra.

Hogyan alakul ki az európai 13?

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) égisze alá tartozó 55 válogatottból 13 szerepelhet jövőre a viadalon, a tíz csoportelső automatikusan kijut Katarba, a maradék három helyért pótselejtezőt vívnak a csapatok.

Ide a tíz csoportmásodik mellett a maradék két helyre a Nemzetek Ligájából érkezik az a két legjobb csoportgyőztes, amely saját selejtezős csoportjában nem került be az első kettőbe – tehát sem egyenes ágon nem tudott kijutni csoportelsőként, sem a pótselejtezőre nem kvalifikálta magát másodikként.

A pótselejtező lebonyolítása megegyezik az Európa-bajnokság előtt már megtapasztalt formulával.

A 12 válogatottat három négycsapatos ágra sorsolják,

az ágak egyenként két egymeccses elődöntőből és egy döntőből állnak,

mindegyik mérkőzésre sorsolják a hazai pályán játszó csapatot,

három ág győztese kijut a világbajnokságra.

Az elődöntőket 2022. március 24-én és 25-én rendezik meg, a döntőket 28-án és 29-én.

Kik jutottak ki eddig? Feltámadó németek, szenzációs dánok

Elsőként természetesen a rendező Katar kvalifikálta magát, a legutóbbi játéknapokon pedig Németország és Dánia is csatlakozott.

A négyszeres győztes nationalelf a szeptemberi selejtezőket még úgy kezdte meg, hogy kieső helyen állt, ehhez képest az első olyan gárda lett, amely a pályán harcolta ki a világbajnoki részvételt – sokat segített ebben, hogy ősszel mind az öt meccsét megnyerte, így pedig nyolc forduló alatt 21 pontot szerzett, 23–3-as gólkülönbség mellett, és mivel a második románok 13-nál járnak, az utolsó két kör eredménye már nem számít.

Az 1992-es Európa-bajnok Dánia még lenyűgözőbb eredménysort tud felmutatni, hiszen mind a nyolc meccsét megnyerte, szórja a gólokat és még egyet sem kapott (27–0)!

Bánhatjuk az osztrákok blamáját

A dánok remeklése önmagában még nem lenne probléma, az viszont már igen, hogy ebben a hatosban az osztrákok jócskán alulmúlják a várakozásokat: nyolc forduló alatt csak három siker és egy döntetlen jött össze, és már biztosan nem végezhetnek az első két hely valamelyikén.

Ez pedig számunkra kifejezetten rossz hír.

A Nemzetek Ligája-csoportgyőztesek mezőnyéből ugyanis az A ligában remeklő olasz, belga kettős már biztosította, hogy az első két hely egyikén végez, és minden bizonnyal a francia, spanyol duó is hozza a kötelezőt. Így a két jog csúszik lejjebb a B ligások közé, ahol a negyedik legjobbak voltak a mieink. Igen ám, de Wales és Csehország a belgákkal azonos csoportba került, vagyis innen az egyikük biztosan nem végez a top 2-ben, következésképpen elvisz valamelyikük egy pótselejtezős helyet. Ezeket persze igazából már a selejtezők előtt lehetett kalkulálni.

Ezen a ponton nekünk az is elég lett volna, ha az osztrákok a nem túl veretes dán, skót, izraeli, feröeri, moldovai csapatokat felvonultató F csoportban az első kettőben végeznek, és a mieink a selejtezők eredményétől függetlenül biztosan legalább pótselejtezősek. Az osztrákok ezt a szívességet így viszont már biztosan nem tudják megtenni, így az övék lesz minden bizonnyal a második pótselejtezős lehetőség, a magyar csapat pedig pont lemarad erről az opcióról.

A Nemzetek Ligája-bravúr így tehát itt végül nem ért aranyat, de az Eb-selejtezők során még rendkívül hasznos lehet, hiszen ha marad a jelenlegi szabályozás, akkor egy pótselejtező akkor is kinézhet, ha önerőből nem sikerül majd a kijutást érő első két hely valamelyikén végezni. Az A ligában szereplő 12 csapat közül a 2020-as Európa-bajnokságra 11 jutott ki önerőből a kontinensviadalra, a mind a négy meccsét elbukó Izland a selejtezős csoportjában is csak a harmadik lett, de így is pótselejtezős lett, ráadásul alulról töltötték fel a mezőnyt, így papíron gyengébb riválisok kerültek ide. A következő Nemzetek Ligája kiírásban 16 együttes viaskodik majd az A-ligában, így ha csak 12 gárda jut innen egyenes ágon az Eb-re, még akkor is maradna esély.

Milyen esélyünk maradt még?

Az albánok elleni két meccsen szerzett nulla pont után gyakorlatilag már semmilyen, ugyanakkor a londoni bravúros pontszerzés a matematikai esélyt meghagyta még.

Jelenleg az angolok 20 ponttal vezetik az I csoportot, Lengyelország 17-tel áll a második helyen, Albánia 15-tel a harmadik, a mieink 11-gyel a negyedikek, a San Marinót kétszer megverő Andorra pedig hattal az ötödik.

Papíron még megvan az az esély, hogy Lengyelország pénteken kikap Andorrától, hétfőn pedig tőlünk, miközben Albánia az angliai és Andorra elleni két meccsen legfeljebb két pontot szerez. Továbbá, a mieink (13–12) a lengyelekkel (25–8) szembeni 16 gólos hátrányukat a saját javukra tudják fordítani a két kör alatt.

Mi a helyzet a többi csoportban?

Az A-ban az egy meccsel többet játszó szerbek egy ponttal megelőzik a portugálokat, akik csütörtökön Írországban előzhetnek. A záráson Portugália–Szerbia csatát rendeznek, a győztes biztosan kijut az Eb-re, iksznél az utolsó kört előnyben kezdő gárda örülhet (az ír–portugálon ha az írek nyernek, akkor a szerbek lesznek előrébb, ha nem, akkor a portugálok).

A B-ben a svédek már csütörtökön ünnepelhetnek, ha legyőzik Grúziát idegenben, a spanyolok pedig vendégként sem bírnak a görögökkel. Ha a 2010-es világbajnok nyer, akkor a spanyol–svéd záráson múlik az első hely sorsa, kétpontos előnyben vannak az északiak jelenleg.

A C-ben az olaszok és a svájciak is négy győzelemmel és két döntetlennel állnak, pénteken pedig Rómában csapnak össze a felek, a nyertes nagy lépést tehet az első hely felé – a kettővel jobb gólkülönbséggel álló hazaiak Észak-Írországban, riválisaik Bulgária ellen zárnak.

A D-ben a franciák karnyújtásnyira vannak az első helytől, három pont az előnyük a már csak egyszer játszó ukránok, és négy a hozzájuk hasonlóan kétszer szereplő finnekkel szemben – ha Kazahsztán ellen nem jönne össze a siker, akkor Helsinkiben akár ki-ki meccs is lehet.

A E-ben Belgium előnye öt pont Walesszel és Csehországgal szemben, utóbbi viszont már csak egyszer játszik. Ha Kevin De Bruynéék csak ikszelnének az észtekkel, akkor papíron Gareth Bale-ék még előzhetnének, bár ehhez két meccsen 16 gólt kéne ledolgozni.

Az F-ben Dánia már továbbjutott, a G-ben Hollandia (19), Norvégia (17) és Törökország (15) esélye is megmaradt még a végére, a csoportelső Montenegróba látogat, majd Norvégiát fogadja, amely előtte Lettországot látja vendégül. A törökök Gibraltárral és Montenegróval csapnak össze a záráson.

A H-ban az oroszok és a horvátok vívnak nagy csatát, vasárnap utóbbiak fogadják a záráson a jelenleg két ponttal vezető riválist.

Az I-csoportot már részleteztük, hogy az angolok állnak kedvező helyzetben, de Albánia akár meg bekavarhat nekik, és papíron még Myrto Uzuniék is továbbjuthatnak a lengyelekhez hasonlóan. A J-csoportból a németek mehetnek az Eb-re.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐSOROZAT, EURÓPA

I-CSOPORT

9. FORDULÓ, NOVEMBER 12., PÉNTEK

20.45: MAGYARORSZÁG–San Marino

20.45: Andorra–Lengyelország

20.45: Anglia–Albánia

10. FORDULÓ, NOVEMBER 15., HÉTFŐ

20.45: Lengyelország–MAGYARORSZÁG

20.45: San Marino–Anglia

20.45: Albánia–Andorra

(Borítókép: A dánok még csak gólt sem kaptak a selejtezők során