Marco Rossi: Elkezdjük építeni a jövő csapatát

„Az elkövetett hibák miatt sajnos a kijutás elúszott, az albánok elleni két vereség még mindig nagyon fáj” – kezdte Marco Rossi, majd így folytatta.

Készülnünk kell a jövőre, ezt tükrözi majd a mostani két mérkőzés is, amelyekre néhány játékost pont abból a szempontból hívtam be, hogy bizonyíthassák, helyük van a válogatottban. Elsősorban Balogh Botondra és Kiss Tamásra gondolok, remélem, az ő példájuk ösztönző lesz majd a többi fiatal futballistának is.

Megvannak a tervek a csapatfejlesztésre és építésre, ez már csak a jövő évi Nemzetek Ligája miatt is fontos, ahol az A-divízióban csak topcsapatok lesznek az ellenfeleink.”

Az Index arról érdeklődött, hogy ha visszatekint a selejtezőkre és visszamehetne az időben a kapitány, van-e olyan dolog, amit másképp csinálna, vagy amin esetleg változtatna.

A koronavírus sok szempontból felülírta a szakmai stáb előzetes terveit, és bár a közelmúltban több klubcsapat próbára tette a szövetségi kapitány türelmét, amikor nem engedtek el játékosokat a nemzeti együtteshez, vagy korábban visszarendelték őket, de Rossi viccesen megjegyezte, a személyiségfejlődése szempontjából ez mindenképpen hasznos volt.

A hiányzók pótlása – többek között Sallai Roland, Kleinheisler László, Gulácsi Péter – természetesen problémát okoz, de a kapitány nem azokra összpontosít akik nincsenek, hanem azokra, akikre számíthat.

Lang Ádám elárulta, pénteken San Marino ellen egyértelműen az a cél, hogy meggyőző és domináns játékkal múlja felül a válogatott az ellenfelet, és hogy kiszolgálja a lelkes magyar szurkolótábort.

Az Index azt kérdezte a ciprusi Omonia védőjétől, hogy összeültek-e a játékosok, hogy a korábbi meccsek tapasztalatait, valamint a következő kihívásokat átbeszéljék, illetve hogy milyen most a hangulat és a csapatösszhang, hogy ennyi a hiányzó, és hogy gyakorlatilag az első két hely elúszott a csoportban.

Az elmúlt időszakban a hangulattal sohasem volt baj, emberileg és szakmailag is remek emberek alkotják a csapatot. Mindig le kell ülni közösen, beszélni kell a dolgokról, most is megtettük, amikor mindenki megérkezett Telkibe. Az a terv, hogy szépen zárjuk a vb-selejtező sorozatot és hogy mindenki elégedett legyen, a játékosok és a drukkerek is.