A magyar labdarúgó-válogatott a duplázó Szoboszlai Dominik vezérletével magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott San Marino ellen az utolsó hazai vb-selejtezőjén. Így értékelték a találkozót a főszereplők, valamint Marco Rossi szövetségi kapitány.

Az olasz szakember a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, a csapat célja az volt, hogy szép játékkal, lehetőleg minél magabiztosabb győzelmet arasson és elégedett volt a látottakkal. Az Index kérdésére, hogy a többi eredmény alakulásának tükrében esetleg nagyobb változások várhatóak-e a hétfői, lengyelek elleni meccsen a csapatban, így válaszolt:

„Az albánok elleni két vereséggel tudtuk, hogy véget értek a kijutási álmaink, attól, hogy matematikailag még volt némi remény, sajnos be kellett lássuk, ez a hajó elment, estére ez véglegesen be is igazolódott.

Ettől függetlenül minden mérkőzéshez maximális erőbedobással készülünk, nem lesz ez másként Varsóban sem, hiszen Magyarországot képviseljük.

Lesznek változások, több kulcsembernek azért adtam most pihenőt, többek között Fiola Attilának, Nagy Zsoltnak, vagy éppen Schäfer Andrásnak, hogy a hétfői találkozón frissebbek legyenek. A legjobb csapatot fogom összeállítani, szép megoldásokat és jó eredményt várok Lengyelországban.”

Szoboszlaival kapcsolatban Rossi elmondta, soha nem kételkedett a fiatal középpályásban, hiszen pontosan érzi és tudja, mekkora felelőssége van a csapatban.

Dominik mindig hatalmas lelkesedéssel és büszkeséggel érkezik a válogatotthoz, mindenkiről elmondható, hogy rendkívül motivált, ha címeres mezben játszhat, rá viszont ez különösen igaz, rendkívül fontos számára a nemzeti együttes.”

Szóba került a napokban megjelent Csányi Sándor kijelentés is, amelyben az MLSZ elnöke úgy fogalmazott, leült beszélni a szövetségi kapitánnyal és abban egyeztek meg, hogy kitölti a 2025-ig szóló szerződését.

„Négy évem van még itt, élvezem az elnök úr szinte feltétel nélküli bizalmát az irányomba, ez az én nézőpontomban az egyik legfontosabb tényező. Szerencsére a legtöbb szurkoló is hisz bennem, én pedig ebben a csapatban hiszek, így természetesen folytatni szeretném a közös munkát. Vannak persze olyanok is, akik a fejemet követelik, megnyugtatom őket, eljön majd az a nap, amikor már nem én irányítom a válogatottat, de talán erre még várni kell.

Számomra egyébként minden mérkőzés egy vizsgának felel meg, sőt, záróvizsgának. Hiszen gondoljanak bele, ha ma valami nagyon rossz dolog történik és ne adj' Isten nem nyerünk, akkor már biztos a lemondásomat követelnék. Vagy mi lesz, ha a Nemzetek Ligájában kapunk három topcsapatot és minden mérkőzésen kikapunk 3-4 góllal? Hozzáteszem, az lenne a realitás, de egy ilyen sikertelen széria után vélhetően meginogna a bizalom. Nem lehet tudni, mit hoz a jövő, milyen új helyzetek adódnak majd, de most minden adott ahhoz, hogy a megbecsülés mellett folytassam, amit elkezdtem.”

San Marino ellen két újoncot is avatott a magyar válogatott, Kiss Tamás és Balogh Botond is pénteken este debütált. Marco Rossi mindkettőjük teljesítményével elégedett volt és abban bízik, hogy a komolyabb kihívások alkalmával is számíthat a fiatalokra.

És bár még a lengyelek elleni találkozó hátravan, újságírói kérdésre értékelte a nemzeti csapat idei évét is. „Az albánok elleni vereségekkel lerontottuk az összképet, egyébként remek esztendőt zártunk volna.

Helytálltunk az Európa-bajnokság halálcsoportjában, sőt a magyar szurkolók mellett a külföldi drukkerek is megismerték a csapatunkat és elismeréssel beszélnek róla.

Kár az Alábnia elleni kudarcokért, de tanulunk a hibáinkból, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló.”

Franco Varrella , a vendégek mestere rendkívül szimpatikusan, így értékelt: „A magyar csapat szinte hibátlanul, tökéletesen játszott, nehezen vettük fel a meccs ritmusát, amit a hazaiak diktáltak. Nagy tisztelettel állunk minden ellenfelünkhöz, de gyakran megszeppennek a játékosaink, ha sokkal jobb csapattal találkozunk. Gratulálok Magyarországnak, remek csapatuk van.”

Szoboszlai: Úgy éreztem, még belefér az a csel

Az RB Leipzig középpályása is részt vett a sajtótájékoztatón és felelevenítette az első gólját, amely előtt egy pimasz kötényt is kiosztott.

Nem lehet előre eltervezni az ilyen szituációkat, megcsináltam Szalai Ádámmal egy kényszerítőt és az adott pillanatban úgy éreztem, még belefér az a csel. Szerencsére utána a lövésem is jól sikerült, így megvolt a korai vezetés, amit előzetesen elterveztünk. Örülök, hogy hazai pályán magabiztos győzelemmel zártuk az évet és hogy büszkén jöhettünk le a pályáról.

Szoboszlai elárulta, rendkívül nehéz éve volt, amelyet a közel nyolc hónapos sérülése nehezített leginkább, amely miatt a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságot is ki kellett hagynia, pedig nagy álma volt, hogy a kontinenstornán pályára lépjen a Puskás Arénában.

„Szerencsére egyre jobb formába lendülök, nekem a legmagasabbak az elvárásaim magammal szemben, úgyhogy csak arra koncentrálok, hogyan lehetek egyre jobb és jobb. Előre nézek, remélem, hogy sok örömet okozok még a szurkolóknak, akik ma is nagyszerű hangulatban buzdítottak minket.”

Vécsei Bálint első gólját szerezte a válogatottban, a Ferencváros játékosa így értékelt az M4 Sportnak: „Végig hittem abban, hogy egyszer még visszatérhetek a válogatottba, hét év után sikerült és nagyon örülök, hogy megvan az első gólom is. Szerettük volna kiszolgálni a nézőket a stadionban és a képernyők előtt is, úgy érzem, talán sikerült. Megvoltak a helyzeteink, hogy akár ennél is nagyobb különbséggel nyerjünk, de összességében azért elégedettek lehetünk.”

A debütáló Kiss Tamás természetesen boldogan nyilatkozott: „Nagyon jó érzés volt a Puskás Arénában bemutatkozni a válogatottban, a padról is hidegrázós volt hallgatni a közönséget, a pályáról pedig még inkább. Nem volt egyszerű feltörni a mélyen, betömörülve védekező vendég védelmet, de szerencsére megvolt az a fajta kreativitás a csapatban, ami az ehhez hasonló meccseken szükséges.”

A magyar válogatott Lengyelországban zárja a világbajnoki selejtező-sorozatot, a találkozó 20.45-kor kezdődik majd.

(Borítókép: Koszticsák Szilárd / MTI)