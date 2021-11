Nyögvenyelős sikert hozott Xavi barcelonai debütálása

Első mérkőzésére készült Xavi irányításával a Barcelona, a korábbi klubikon rögvest egy újoncot is bevetett, a 2004-es születésű Ilias Akhomachnak a kezdőben szavazott bizalmat.

Az első lehetőségre így is a rutinos Memphis Depay előtt adódott, Frenkie de Jong beindulása után visszafejelt labdáját lőtte 20 méterről kapásból kapura, a 40 éves Diego López gond nélkül leért a labdára.

Az Espanyol kapusa nem sokkal később kis híján összehozta a hazaiak vezetését, pocsékul kirúgott labdájára Nico csapott le, aki könnyedén esett el védője mellett, hiába várt tizenegyest.

A Barcelona Depay és Busquets lövésével próbálkozott, de igazán nagy átütőerő nélkül, a túloldalon a rendkívül gyengén játszó Mingueza hibájára lecsapó Raúl de Tomás került helyzetbe, de az ő próbálkozása végül a kapu fölé pattant.

A fordulást követően rögvest megtört a jég, büntetőhöz jutott a Barcelona, Depay pedig magabiztosan lőtt a kapuba (1–0).

A játékrész derekán De Jong talált be lesről a vendégek kapujába, majd Raúl de Tomás próbálkozott egyenlítéssel, mielőtt Ez Abde növelhette volna az előnyt – szabályos gólt viszont egyikük sem tudott szerezni.

Az utolsó tíz percben Raúl de Tomás szabadrúgásból és fejessel is a kapufát találta el, a kettő között pedig Landry Dimata is kihagyott egy ziccert, így a hazaiak – ha nem is örömfutballal, de – csak megnyerték a meccset.

LA LIGA

14. FORDULÓ

Celta Vigo–Villarreal 1–1 (Méndez 72., ill. Moreno 27.)

Sevilla–Alavés 2–2 (Ocampos 38., Rakitic 92., ill. Laguardia 5., Joselu 45+7. – 11-esből)

Atlético Madrid–Osasuna 1–0 (Felipe 87.)

Barcelona–Espanyol 1–0 (Memphis 48. – 11-esből)

Az élmezőny állása: 1. Sevilla 28 pont (23–9, 13 meccs), 2. Real Sociedad 28 (19–10, 13), 3. Real Madrid 27 (28–13, 12), 4. Atlético Madrid 26 (22–13, 13), 5. Betis 21 (19–17), 6. Barcelona 20 (20–15)

(Borítókép: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)