Neymar borzalmas sérülést szenvedett, hordágyon kellett levinni – videó

A brazil klasszisnak a 84. perc elején csúszott oda Yvann Maçon, aki egyébként a labdát rúgta el, Neymar azonban a bal lábával rálépett ellenfelére, a bokája pedig rettenetesen csúnyán aláfordult.

Noha a világ legdrágább játékosának sokszor róják fel, hogy szimulál, itt az első pillanatban lehetett látni, hogy erről szó sincs, és valóban nagy a baj. Percekig ápolták a fájdalmas arccal fekvő klasszist, akit végül hordágyon kellett levinni.

A 29 éves támadónak eddig is meggyűlt a baja a sérülésekkel, ez pedig most igencsak komolynak tűnik. Egyelőre mindenki a vizsgálat eredményére vár.

A PSG a győzelmével továbbra is magabiztosan vezet a francia bajnokságban, a szurkolók ezenkívül azzal is vigasztalódhatnak, hogy Lionel Messi eddigi talán legjobb meccsét játszotta új csapatában, három gólpasszt is kiosztott.