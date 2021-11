Tökéletesen tisztelgett a Napoli Maradona emlékének

Az összecsapás előtt megemlékeztek Diego Maradonáról, a nápolyi klublegenda halálának ugyanis november 25-én, csütörtökön volt az első évfordulója. Felavatták a róla elnevezett stadion előtti szobrát, az ünnepségre még Pelé is küldött videoüzenetet. A ceremónián Gianni Infantino, a FIFA elnöke is részt vett.

A Napoli pedig mindent megtett azért, hogy a csapat történetének legnagyobb alakja előtt méltó módon tisztelegjen, és tíz perc után már két találattal vezetett. Piotr Zielinski kezdte meg a gólgyártást, aki Hirving Lozano lepattanó beadása után eszmélt gyorsan a hetedik percben, rá három percre pedig Dries Mertens csinált bolondot a Lazio védőiből, mielőtt 12 méterről kilőtte volna a bal sarkot.

Kevesebb mint 20 perccel később ismét a belga támadó villant, Lozano visszatett labdáját varázslatosan tekerte be a jobb felsőbe, ezzel 3–0-ra vezettek már a hazaiak, és a félidőre is ilyen előnnyel mentek.

A második játékrész jóval kevesebb izgalmat tartogatott, a Napoli ugyanis tökéletesen kontrállta ezt az időszakot is, a Lazio részéről nemhogy az egyenlítés, de a gólszerzés is teljesen reménytelennek tűnt. A vendéglátók olykor már a labdakihozatalban is az örömet keresték, viszont nagyon úgy nézett ki, hogy megelégszenek a háromgólos győzelemmel. Aztán jött Fabian Ruiz, aki megunta a tili-tolit, és hatalmas gólt ragasztott a jobb alsóba a 85. percben, amivel beállította a 4–0-s végeredményt. Kiütéssel nyerte a rangadót a Napoli, és újfent három ponttal vezeti a bajnokságot.

Nagy meglepetésre a Sassuolo 3–1-re győzni tudott az AC Milan vendégeként. A 14. forduló előtt az éllovas Napolival azonos ponttal álló milánóiak az első félidő közepén előnybe kerültek, a vendégek azonban még a szünet előtt fordítottak, többek között a balhés családdal megáldott Gianluca Scamacca bombagóljával, a második félidő derekán pedig Domenico Berardi révén már két találattal vezettek. A piros-feketék a folytatásban nem találták a vendégek védekezésének ellenszerét, majd a hajrá előtt a milánói gólszerzőt, Alessio Romagnolit kiállították, ami végleg megpecsételte csapata sorsát.

A Milan egészen a 13. fordulóig veretlen volt, egy hete azonban a Fiorentinától is kikapott, így pedig már csak egy ponttal előzi meg a címvédő Intert a második helyen.



Eredmények, 14. forduló, vasárnap:

SSC Napoli–SS Lazio 4–0 (3–0)

AS Roma–Torino 1–0 (1–0)

AC Milan–Sassuolo 1–3 (1–2)

Spezia–Bologna 0–1 (0–0)

Udinese–Genoa 0–0

