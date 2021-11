Botrányos szavazás és Messi hét csodája

Hétfőn este adták át a France Football szervezésében Párizsban a 2021-es Aranylabdát. A legnagyobb kérdés az volt, ki kapja a neves díjat: Lionel Messi hetedszer vagy Robert Lewandowski először. Végül immáron a PSG-ben futballozó argentin klasszis lett a győztes, aki ezzel tovább írja a történelmet. Messi a szavazáson 613 pontot kapott, míg a második helyezett Lewandowski 580-at. A miértekről itt írtunk részletesebben. Nézzük, mit írnak a díjkiosztó gáláról a nemzetközi sajtóban.

A leghangzatosabb cím talán a nagy múltú francia sportlap, a L'Équipe címlapján olvasható.

Lionel messi hét csodája, ő 2021 aranylabdása

A cikkben hangzatos felütéssel írják, hogy egy bizonytalan év és a járványügyi kérdések után van ami a régi: az aranylabdás személye. A spanyol sportlapok tárgyilagosabban fogalmaznak a témát illetően. A Marcán azt olvasható, hogy „Messi nyerte az év legjobbjának járó Aranylabdát”, a MundoDeportivo pedig az örökkévalóság aranylabdásaként említi az argentin legendát. Az as.com remekül összefoglalja a mai futball helyzetét:

Nem lesz könnyű olyan örökséggel szögre akasztani a stoplist, mint amilyennel egy nap Lionel Messi befejezi aktív pályafutását. Elképesztően nehéz, ha nem lehetetlen. Hétfőn Párizsban hetedjére is megkoronázták az argentin sztárt, ezzel ő az első játékos aki hét Aranylabdát nyer –mérföldkövet állítva ezzel kortársainak és a fiatal tehetségeknek.



Az olasz La Gazzetta dello Sport megünnepelte a harmadik helyen záró hazai labdarúgóját, Jorginhót. A negatív hangok a német sajtó háza tájáról érkeztek, a Bayern München révén jobban örültek volna a német újságírók Lewandowski győzelmének.

lewandowskival kibabráltak: messi nyerte a 2021-es aranylabdát – olvasható a kicker.de címlapján

A legnagyobb elérésű német bulvárlap, a Bild sokkal kevésbé válogatta meg szavait.

Botrányos szavazás, lewandowski csak a második, ronaldo lemaradt – kesergett a bild.

A címből nem is derül ki, hogy Messi lett az aranylabdás, bár aki kicsit is foglalkozott a díj sorsával, az tudhatta, hogy az argentin és a lengyel a két legnagyobb esélyes. A cikk írója teljesen kifakadt, már-már bundaként emlegeti a szavazást. A hazai pálya előnyére hivatkozik, hiszen francia csapat tagja Messi, a díjkiosztó France Football hovatartozását sem kell magyaráznia. Lothar Matthäust is idézi, aki 1990-ben lett aranylabdás:

A 2021-es év 12 hónapból áll, nem csak abból az egyből, ahol Messi nagy eredményeket ért el. Nagy rajongója vagyok Leónak, de jelenleg nem tündököl a pályán

– nyilatkozta az egyik legsikeresebb német futballista, aki mellesleg 2004 és 2005 között a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt.

Ön kinek adta volna a 2021-es Aranylabdát? Lionel Messi

Robert Lewandowski

Jorginho

Karim Benzema

más

(Borítókép: Lionel Messi a hetedik aranylabdájával. Fotó: Aureilen Meunier / Getty Images)