Méltó utódja lehet Alex Fergusonnak az MU új edzője

A Manchester United Ralf Rangnicktól várja a megváltást, a szakember az eredeti megállapodás szerint fél évig edzőként, majd két szezonon keresztül tanácsadóként segíti a klubot. De honnan jött és vajon mire lehet képes a 63 éves Professzor, akit a német edzők keresztapjaként tartanak számon és többek között Jürgen Klopp, Thomas Tuchel és Hansi Flick is az egyik legnagyobb mentorának tekinti.

Érdekesség, hogy Rangnick neve nem most vetődött fel először az MU lehetséges edzőjeként, 2019 őszén ugyanis az angol egyesület futballigazgatója, John Murtogh Lipcsébe utazott, hogy tanulmányozza az RB Leipzig vállalati stratégiáját, amelyet sportigazgatóként kis túlzással Rangnick egymaga épített fel.

A közel egynapos idegenvezetés nagy hatással volt a vendégre, akire remek benyomást tett a német szakember, végül azonban a manchesteriek kitartottak Ole Gunnar Solskjaer mellett, így nem érkezett hivatalos felkérés az Old Traffordról.

A késztetést az edzősködésre egyébként már gyerekként érezte magában, korábban egy interjú során így nyilatkozott.

Már hatéves koromban, amikor a 10 évesekkel fociztam, én akartam kijelölni a csapatokat és megszervezni a játékot, valamint megmutatni a társaimnak, hogy hogyan tudnak fejlődni és a lehető legtöbbet kihozni magukból.

Ez a szenvedély egész pályafutását végigkísérte, igaz, futballistaként nem futott be nagy karriert, 25 esztendősen már a Viktoria Backnag játékos-edzője volt. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően azonban a Németországban edzőtáborozó, Kelet-Európában sztárcsapatnak számító Dinamo Kijev ellen edzőmeccset vívhattak, a legendás Valerij Lebanovszkij által trenírozott gárda pedig óriási hatással volt rá.

„Meccs közben meg akartam állítani a játékot, mert az volt az érzésem, hogy az ellenfélnél legalább két-három játékossal többen vannak a pályán. Aztán összeszámoltam és ugyanúgy tizenegyen voltak, mint mi. Már a mi térfelünkön elképesztő intenzitással támadták le és bár előtte is futballoztunk profi csapatok elleni, ilyen szervezett presszinget korábban soha nem tapasztaltam. Egy lélegzetvételnyi időt sem hagytak nekünk a labdával” – nyilatkozta Rangnick a Sky Sprtsnak.

A modern edzőképzés alapjait a Stuttgarti Egyetemen sajátította el, ahol tanárnak tanult, az akkor újdonságnak számító sporttudomány kurzuson pedig szintén nagy felfedezést tett. „Fiúk és lányok vegyesen jártunk a képzésre, utóbbiak közül egy csoporttársam röplabdázott. Meglepődve hallottam, hogy napi 10 órát edzenek a csapattal, amelyből kettőt az edzőteremben töltöttek, kettőt pedig a taktikai felkészülésre használtak.

Én ehhez képest a fociedzéseken szinte semmit nem csináltam, akkor döbbentem rá, hogy a többi sport mennyivel a futball előtt jár és hogy a fizikai felkészültség, valamint a közös játékminták mennyire fontosak a magasabb szintű teljesítmény eléréséhez.”

1988-ban már csak az edzősködéssel foglalkozott, az SC Korbot irányította, majd rábízták a Stuttgart U19-es csapatát, ahol négy éven keresztül felelt a szakmai munkáért. Felnőtt szinten az SSV Reutlingennél, majd az SSV Ulmnál szerzett tapasztalatokat, mígnem 1999-ben jött az áttörést jelentő felkérés: a Bundesligában szereplő Stuttgart edzője lett, ahol többek között Lisztes Krisztián is a játékosa volt, akire később még visszatérünk.

Első teljes szezonjában a 8. helyig vezette a svábokat, akikkel a következő idényben nyolcaddöntőbe jutott az UEFA-kupában. A bajnokságban azonban már nem ment ilyen jól, olyannyira, hogy februárban kieső helyen állt a VfB, így Rangnickot menesztették.

A másodosztályú Hannovert ezután feljuttatta az élvonalba, a 2004/2005-ös szezonban pedig a Schalke irányítását vette át, amellyel a bajnokságban és a kupában is ezüstérmet szerzett a Bayern mögött. Hogy mennyire odafigyelt a részletekre, azt jól példázza, hogy a gelsenkircheni alakulatnál még a csapatbusz sofőrjének is tanácsokat adott a munkájával kapcsolatban...

A következő év nehezen indult, olyannyira, hogy decemberre a BL-ből és a Német Kupából is kiesett a csapat, a bajnokságban pedig csupán a 10. helyen állt, így elváltak a Schalke és Rangnick útjai.

2006-ban a harmadosztályú Hoffenheimhez szerződött, amelyet két év alatt az első osztályba juttatott fel.

Még három szezont húzott le az egyesületnél, 2011 januárjában távozott.

2011 szeptemberében aztán meglepő bejelentést tett: hosszas mérlegelés után úgy döntött, szünetet kell tartania, mert elmondása szerint az energiaszintje nem elég ahhoz, hogy sikereket érjen el. Furcsa volt, főleg azért, mert előtte visszatért a Schalkéhoz, amellyel megnyerte a Német Kupát, a BL-ben pedig az elődöntőig menetelt.

2012 nyarán aztán egy teljesen új kihívás és szerepkör találta meg: ő lett a Red Bull csoportba tartozó klubok sportigazgatója. Óriási szerepe volt a Leipzig és a Salzburg felemelkedésében, de a brazil Bragantino, valamint a New Yorki-i egyesületet fejlődését is szem előtt tartotta.

És bár tökéletesen elégedett volt ezzel a munkával, 2015-ben visszatért a kispadra, több ízben is irányította a lipcseieket, akikkel előbb megvetette a lábát a Bundesligában, majd letette a mostani élcsapat alapjait. 2021 nyarán lett a Lokomotiv Moszkva sportigazgatója, november végén azonban nem tudott nemet mondani a Manchester United hívószavára.

Hogy mire lehet képes Anglia és a világ egyik legnagyobb klubjánál, arról a korábbi magyar játékosát, Lisztes Krisztiánt kérdeztük.

„Amikor 1997-ben a Stuttgart felfedezett, Ralf Rangnick volt az egyesület szakmai igazgatója az utánpótlásban, így gyakorlatilag ő nézett ki engem az ifiválogatottból. Aztán amikor a felnőtt csapat edzője lett, testközelből is megtapasztalhattam a tudását, nem véletlenül Professzor a beceneve.

Rendkívül innovatív, rengeteg részletre odafigyel és nyitott az újdonságokra is, nála használtunk például először pulzusmérő órát, hogy még teljesebb képet kapjon a teljesítményünkről.

Az volt a hitvallása, hogy mindenki felelős azért, hogy egyénileg kihozza magából a maximumot, csakis így lehet a legsikeresebb a csapat is. Nagyon szerettem vele dolgozni, jó embernek tartom, az pedig önmagáért beszél, hogy Klopptól kezdve Nagelsmannon és Hasenhüttlön keresztül Tuchelig szinte minden magasan jegyzett német edző felnéz rá.

A sztárokkal viszont korábban néha nehezen találta meg a közös nevezőt, akik az ennyire intenzív munkára, amit ő képvisel, nem mindig reagáltak jól, ám biztos vagyok benne, hogy tanult és fejlődött annyit, hogy az MU klasszisait is kezelni tudja. Ha belevágott a projektbe, biztosan megvan a fejében a koncepció, hogyan vezesse vissza a manchesterieket a legnagyobb csapatok közé. Szerintem a United jó döntést hozott a kinevezésével, szurkolok neki, hogy sikeres legyen.”

Az első mérkőzését sikerrel vette a kispadon, a vörösök hétvégén az Old Traffordon 1–0-ra legyőzték a Crystal Palace csapatát. Hogy milyen lesz a folytatás, az még a jövő zenéje, de Jürgen Klopp nyilatkozatából ítélve aggódhatnak az ellenfelek.

Egy újabb remek edző érkezett a Premier League-be, aki rendkívül tapasztalt menedzser, két klubot épített fel a semmiből. Biztos vagyok benne, hogy jelentősen szervezettebb futballt mutat majd a Manchester United, ami nem jó hír a többi csapat számára...

És ha a riválisok nem is örülnek a Professzor érkezésének, a United-szimpatizánsok egy emberként álltak be a német szakember mögé, akinek ezúttal nem is a semmiből kell várat építenie, ahogy korábban Hoffenheimben, vagy Lipcsében. Csupán jó irányba terelni azt a hajót, amely Sir Alex Ferguson távozása óta csak hánykolódik a futball tengerében.

(Borítókép: Odd Andersen / AFP)