Újabb nagy nevű védőt hozna ingyen a Real Madrid

Érdekesség, hogy idén nyáron alaposan felfrissült a hátvédposzt a csapatnál, hiszen Sergio Ramos szabadon távozott Párizsba, Raphaël Varane 40 millióért Manchesterbe, Münchenből viszont szintén ingyen érkezett David Alaba.

Rüdiger Thomas Tuchel januári érkezése óta posztja egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, egyezsége viszont lejár a londoni „kékeknél”, így őt is ellenérték nélkül kaparinthatja meg a királyi gárda.

A 28 éves futballista januárban már szabadon tárgyalhat az esetleges kérőkkel, és előszerződést köthet bárkivel, erre a spanyol együttes a favorit jelenleg.

A lap úgy tudja, hogy a Chelsea-nél nem terveznek új ajánlatot adni azok után, hogy augusztusban heti 140 ezer fontos fizetést kínáltak a német védőnek, aki inkább 200 ezer font környéki összegnek örülne.

A The Athletic forrása úgy tudja, hogy jelenleg Rüdiger „csak” 90 ezer fontot keres hetente, ami német csapattársai (Timo Werner és Kai Havertz) bérének csupán harmada körül mozog.

Eközben a Daily Mail arról számolt be, hogy akár heti 400 ezret is kereshet, ha nyáron klubot vált, a The Sun pedig úgy tudja, hogy már meg is egyezett a Real Madriddal.

Hamarosan kiderül az igazság.

