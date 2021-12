Messi visszatér a Bernabéu Stadionba, PSG–Real a BL-ben

Hétfőn délben a svájci Nyonban kisorsolták a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek párosításait. Aztán kiderült, hogy az UEFA többször is hibázott, így meg kellett ismételni az eseményt, amelyre 15.00 órakor került sor. A legizgalmasabb rangadónak a PSG és a Real Madrid csatája tűnik, de az Atlético Madridra és a Manchester Unitedre is kemény csata vár egymás ellen. A címvédő Chelsea kezét ezúttal is fogta Fortuna, a londoniak ismét a Lille-t kapták.