Rakitic-rekord és Sevilla-győzelem a rangadón

A Sevilla középpályása, Ivan Rakitic két fontos mérföldkövet is megünnepelhetett az Atlético Madrid elleni mérkőzésen. Egyrészt 368. alkalommal lépett pályára a La Ligában, amivel beállította Miroszlav Djukics rekordját a jugoszláv utódállamokból származó játékosok mezőnyében, másrészt be is talált a 7. percben, ami az 56. spanyol élvonalbeli gólja volt. Ezzel a horvátok között feljött az örökranglista második helyére, és csak Davor Suker előzi meg.

Rakitic góljára még volt válasza az Atléticónak Felipe révén, de az utolsó szó a hazaiaké volt, Lucas Ocampos a 89. percben eldöntötte a három pont sorsát. A győztes rangadónak köszönhetően a Sevilla megerősítette a második helyét a Real Madrid mögött.

Az Atlético először szenvedett egymás után három vereséget a bajnokságban a Diego Simeone-érában.

A 85. percben szerzett góllal nyert a Barcelona a vendég Elche ellen. A katalánok már 2–0-ra vezettek, a rivális azonban a második félidő derekán egy perc alatt egyenlített, ám a zárógól Nicóé volt.

La Liga, 18. forduló:

FC Barcelona–Elche 3–2 (2–0)

Real Sociedad–Villarreal 1–3 (1–1)

Rayo Vallecano–Alavés 2–0 (2–0)

Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (1–1)