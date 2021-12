A Juventusnak nem okozott gondot Allegri kedvenc ellenfele

A torinói gárda az első félidőben Álvaro Morata találatával szerzett vezetést, a másodikban pedig Juan Cuadrado tette biztossá a sikert. A Juventus edzőjének, Massimiliano Allegrinek ez volt trénerként a 19. tétmérkőzése a Bologna ellen, ezekből 15-öt megnyert, négyszer pedig döntetlenre végzett, a 19 veretlen meccs pedig rekord a Serie A edzői között, amióta 3 pont jár a győzelemért.

Korábban az AS Roma 4–1-re győzött az Atalanta vendégeként. A fővárosiak 55 másodperc után Tammy Abraham góljával szereztek vezetést, a szünetben pedig 2–1-es előnyben voltak. A 68. percben az Atalanta másodszor is betalált, de Duván Zapata gólját les miatt nem adták meg, majd a fővárosiak még kétszer betaláltak, a végeredményt a 82. percben a duplázó Abraham állította be.

A két csapat legutóbb szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly december 20-án találkozott egymással Bergamóban, akkor a hazaiak nyertek 4–1-re.

Az Atalanta kilenc veretlen bajnoki meccs és sorozatban öt győzelem után kapott ki ismét a Serie A-ban.

Serie A, 18. forduló:

Bologna–Juventus 0–2 (0–1)

Atalanta–AS Roma 1–4 (1–2)

Cagliari–Udinese 20.45

(Index/MTI)