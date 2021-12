Elképesztő pechszéria, újra az öngól főszerepben a Klasszikuson

Nehéz lenne azt állítani, hogy szerencsések lennének a rotterdamiak idén az Ajax ellen, hiszen a májusi meccsen a 3–0-s Ajax-siker során két öngól is született, az elsőt akkor is Senesi jegyezte, aki ezzel az első futballista lett a De Klassiekerek történetében, aki kétszer is bevette a saját kapuját.