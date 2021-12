A Liverpool kapitánya kifakadt: senki sem veszi komolyan a játékosok egészségét!

A „vörösök” nem akármilyen széria előtt állnak, hiszen hat nap alatt háromszor kell pályára lépniük, kétszer a Leicester City ellen, közte pedig karácsony másnapján a Leeds United ellen.

A klubot finoman szólva sem kerüli el a baj, a középpályáról Fabinho, Thiago és Curtis Jones is kidőlt a koronavírus miatt, Henderson a Tottenham elleni 2–2-t betegség miatt kényszerült kihagyni, így nem maradt az első számú opciók közül itt senki sem Jürgen Klopp számára.

Továbbá a védelemből a világ egyik legjobb bekkje, Virgil van Dijk jelenleg önkéntes karanténban van a vírus miatt, Andrew Robertson pedig hárommeccses eltiltását kezdi meg a Spurs elleni kiállítása miatt.

Van baj tehát a „vörösöknél”, a kapitány pedig aggodalmát fejezte ki az év vége kapcsán.

Nem hiszem, hogy az emberek tudják értékelni, mennyire intenzív ez, amíg meg nem tapasztalják. Számunkra a labdarúgás jelent mindent, és szeretnénk a legmagasabb szinten űzni, amikor csak pályára lépünk. Sajnos ebben az időszakban ezt nehéz megtenni. Ez korábban sem volt egyszerű a karácsonyi időszak hajtásában, most ráadásul bejött még a koronavírus-járvány is, ami miatt még nehezebb és rosszabb a helyzet. Aggódom, hogy senki sem veszi komolyan a játékosok jólétét. Labdarúgóként természetesen játszani szeretnénk, de aggódom a játékosok egészsége miatt, és nem hiszem, hogy ezt bárki is kellően komolyan venné, különösen ebben az időszakban