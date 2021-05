32 éve nem látott bravúrt hajtott végre a Man. City védője

A 24 éves futballista szeptember végén 68 millió euróért cserébe érkezett a Benficától a manchesteriek védelmébe, és villámgyorsan felvette a ritmust, alapemberként vette ki a részét a BL-döntős eddigi remek idényéből.

Rúben Dias 48 tétmérkőzésen lépett már pályára a Manchester Cityben, amely ezeken a fellépéseken csupán 28 gólt engedélyezett az ellenfeleknek.

A portugál válogatottal minden bizonnyal a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon is pályára lépő játékos Steve Nicol 1989-es elsősége óta az első, aki védőként kiérdemelte ezt az elismerést az angol élvonalban.

