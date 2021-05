Lenne helye Dzsudzsák Balázsnak a válogatottban?

Az Index Sportcast eheti adásában a magyar válogatott Európa-bajnokságra készülő keretéről beszélgettünk, többek között a kimaradó Dzsudzsák Balázsról is.

Május elején Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette bő keretét a nyári Európa-bajnokságra. Bekerült többek között Hahn János, az NB I gólkirálya, aki iránt több külföldi klub is érdeklődik a hírek szerint. A Paks játékosa mellett Spandler Csaba és Schön Szabolcs is meghívót kapott, valamint több év után újra a fedélzeten van Bogdán Ádám is.

A legnagyobb kimaradó egyértelműen Dzsudzsák Balázs. A sokévnyi légióskodás után a DVSC-hez hazatérő szélső ugyan jó szezont futott a debreceniekkel, akiket 5 góllal és 14 gólpasszal segített vissza az élvonalba, ám Marco Rossi tartotta magát elveihez, és nem hívott meg az NB II-ből futballistákat a keretbe. Jól döntött az olasz szakvezető? Lenne helye a korábbi csapatkapitányak a válogatottban?

Körbejártuk azt is, hogy a hazatérő fiatal futballisták számára mi a megfelelő út a fejlődéshez. Egy élvonalbeli klub, amelynél több lehetőséget kaphat, mint mondjuk a ZTE vagy az MTK, vagy esetleg rögtön a hazai topcsapat, a Ferencváros? Esetleg egy NB II-es élklub, ahol rendszeresen a pályán van és a fiatalszabály ezt elő is segíti?

A podcastben szót ejtünk egyebek mellett

Szalai Ádámról, aki 70 meccsen 23 gólt szerzett eddig a válogatottban,

aki 70 meccsen 23 gólt szerzett eddig a válogatottban, Hahn János esetleges klubváltásáról,

esetleges klubváltásáról, azokról a bajnokságokról, ahová a fiatal magyar tehetségeknek érdemes igazolniuk,

valamint Európa-bajnoki csoportellenfeleink keretéről is.

Az Index Sportcast elérhető iTuneson és Spotifyon is, a korábbi részeket ide kattintva lehet visszahallgatni. Tartsanak velünk jövő héten is!