Lőw Zsolt: Szeretném Magyarországra hozni a BL-trófeát

Szombaton este rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amelyben a Chelsea és a Manchester City csap össze a trófeáért. Magyar vonatkozása is lesz a finálénak, hiszen Lőw Zsolt a londoniak másodedzője, így honfitársunk sikeréért is szoríthatunk. Thomas Tuchel jobbkeze a Spíler TV-nek adott interjút.

Megmondom őszintén, mi sem gondoltuk, hogy ilyen sikeresek leszünk majd, és ilyen messzire juthatunk

– kezdte a beszélgetést Lőw Zsolt. „A kilencedik helyen vettük át a csapatot, és végül a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik pozícióban zártunk, pedig erre a kinevezésünk után kevesen gondoltak. Döntőt játszhattunk az FA-kupában, amit sajnos a Leicesterrel szemben elveszítettünk, de a bajnokságban szerencsére visszavágtunk a riválisnak. A BL-finálé már csak a hab a tortán, de természetesen, ha már bejutottunk, meg akarjuk nyerni a trófeát.”

A magyar szakember történelmet írt Thomas Tuchel oldalán, soha senkinek nem sikerült még két szezonon belül két döntőt játszania a legrangosabb európai kupasorozatban két különböző csapattal. Márpedig Lőwékkel ez a helyzet, a PSG-t irányítva tavaly ezüstérmet szereztek, most viszont a legfényesebb medália a cél.

Remek csapata van a Citynek egy nagyszerű edzővel, de kétszer már legyőztük Pep Guardiola alakulatát a közelmúltban, nagyon remélem, hogy harmadszor is sikerül. Szeretném Magyarországra hozni a BL-serleget.

Lőw a kezdeti nehézségekkel kapcsolatban elárulta, az volt a legfontosabb, hogy a védelmet stabilizálják, hiszen Frank Lampard irányítása alatt sok gólt kapott az együttes, főként egyéni hibákból.

„Megvizsgáltuk, milyen karakterek vannak a keretben és melyik szisztéma fekszik nekik leginkább, ehhez igazítottuk a taktikánkat. Az eredmények tükrében talán mondhatom, sikerrel jártunk.”

A csapat egyik legnagyobb sztárja, Christian Pulisic egy interjúban megerősítette Lőw Zsolt szavait, az amerikai szélső úgy fogalmazott, minden meccsen azt érezték, hogy a szervezett védekezés miatt akár egy gól is elég lehet a győzelemhez, amely általában össze is jött a nagyszerű nevekből álló támadósornak köszönhetően.

Ha már a játékosok szóba kerültek, Lőw elárulta, ő az, akivel közvetlenebb a futballisták viszonya, Thomas Tuchel vezetőedzőként tartja a három lépés távolságot.

Ez így természetes, inkább az én feladatom a szorosabb kapcsolat kialakítása a futballistákkal, hiszen ha felismerünk egy esetleges konfliktust, akkor azt még időben el tudjuk simítani. Rengeteget beszélgetek velük, nemcsak a fociról, hanem a magánéletükről is. Nagyon fontos a bizalom és az, hogy érezzék, bármikor bármiben számíthatnak rám. Ehhez persze először szakmailag kellett meggyőzni őket, hogy lássák, segíteni tudom a fejlődésüket, ezután jönnek az emberi kvalitások.

Kitért Timo Werner ingadozó teljesítményére is, akivel egyébként a Leipzignél már dolgozott együtt korábban.

„Rendkívül szerencsétlen szezonja volt, ennek ellenére az egyik kulcsembere a csapatnak. Összeszámoltuk, nagyjából 20 gólt szerzett volna, ha a videobíró nem szól közbe, de így is fontos találatok fűződnek a nevéhez, a gólpasszokról és a kiharcolt büntetőkről nem is beszélve. Alkalmazkodnia kell még a Premier League-hez, az angol bajnokság nem a Bundesliga, de biztos vagyok benne, hogy a következő idényre még erősebben tér majd vissza, és sok örömet okoz majd nekünk és a szurkolóknak is.”

N'Golo Kantét és Mason Mountot is kiemelte, előbbi szerinte a világ legjobb védekező középpályása, akit már Párizsba is megpróbáltak leigazolni, és minden edzésen és meccsen bizonyítja klasszisát. Mountot fiatal kora ellenére szintén már most a PL egyik legjobb játékosának tartja, reméli, hogy az Európa-bajnokságon is meghatározó szerep jut majd neki az angol válogatottban, a következő években pedig folytatódik töretlen fejlődése a Chelsea játékosaként.

A munkamegosztással kapcsolatban úgy nyilatkozott, mindent együtt csinál a szakmai stáb, nincsenek leosztva a feladatok. Tuchel minden területen kikéri segítői véleményét, a végső döntés azonban mindig az övé.

Ennek ellenére a német edző gyakran nagy csatákat vív Lőw Zsolttal, aki bevallása szerint sohasem volt az a típus, aki csak bólogatott, ha kell, markáns ellenvéleményt ütköztet kollégájával, ám Tuchel éppen ezért szereti őt.

A családjáról, pontosabban annak hiányáról is beszélt.

Borzasztóan nehéz időszak volt, mert a beutazási korlátozások miatt én sem mehettem Franciaországba és ők sem jöhettek Angliába. Január végén egy reggel elköszöntem a gyerekeimtől az iskola előtt, aztán három hónapig nem láttam őket... A legkisebbik lányom nemrég született, így különösen embert próbáló volt ez az időszak, nem volt más választásunk, mint hogy a munkába temetkeztünk. Szerencsére a futballban elért sikerek valamelyest kárpótoltak, de a család szeretetét semmi nem tudja kiváltani.

Végül Lőw a magyar Chelsea-szurkolóknak üzent, biztosította őket arról, hogy mindent megtesznek majd a BL-döntőben, hogy a drukkerek büszkék legyenek a csapatra. Ő azonban azt szeretné, hogy a magyar focirajongóknak is legyen oka az örömre, így reméli, hogy szombat estétől ő lehet az első Bajnokok Ligája-győztes magyar szakember.

(Borítókép: Adrian Dennis / AFP)