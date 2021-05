A Fradi edzője londoni sztárcsapat kispadjára kerülhet

Olasz lapértesülés szerint akár a Premier League-ben szereplő Tottenhamnél is kiköthet Szerhij Rebrov, a Ferencváros ukrán trénere.

A londoni együttes kispadja José Mourinho távozásával üresedett meg, helyét átmenetileg a klub korábbi középpályása, a csupán 29 éves Ryan Mason vette át az idény végéig.

Hosszú távú megoldásként a gárdát 2014 és 2019 között irányító, két évvel ezelőtt BL-döntőig jutó Mauricio Pochettino neve vetődött fel, a Real Madriddal is szóba hozott szakember ugyanakkor a neves kérők ellenére maradhat a PSG kispadján, így az említett csapatoknak másik megoldást kell keresniük.

A Tutto Mercato Web szerkesztősége úgy tudja, hogy a londoni együttesnél beajánlották Szerhij Rebrovot, a Ferencváros trénerét.

A korábban a Dinamo Kijevet edző Rebrov sorozatban harmadszor lett NB I.-es bajnok, emellett pedig van még két aranya az ukrán élvonalból is. A Ferencvárossal Európa-liga- és BL-csoportkörbe is bejutott, amivel nagyobb csapatok figyelmét is felhívta magára.

A nemrégiben az ukrán válogatottal is szóba hozott 46 éves szakvezető számára nem lenne ismeretlen a közeg, hiszen játékosként 2000 és 2004 között már volt a Tottenham alkalmazottja.

(Borítókép: Rebrov játékosként már volt a Tottenham alkalmazásában – Craig Prentis/ALLSPORT / Getty Images)