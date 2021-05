Nem viszik az Eb-re, nigériai válogatott lehet a dán játékos

Kasper Hjulmand szövetségi kapitány hét középpályást nevezett a részben budapesti rendezésű tornára, Christian Eriksent (Inter), Thomas Delaney-t (Borussia Dortmund), Pierre-Emile Højbjerget (Tottenham), Daniel Wasst (Valencia), Mathias Jensent (Brentford), Anders Christiansent (Malmö) és Christian Nørgaardot (Brentford).

Az angol Bournemouthban az előző idényben nyolc gólig és négy gólpasszig jutó Billing tavaly októberben debütált a felnőttválogatottban, de a Feröer elleni felkészülési mérkőzés az egyetlen, amelyen a nagycsapatban pályára léphetett.

Korábban 13 meccsen szerepelt az U19-es és az U21-es válogatottakban, de az Eb-ről lemaradás után könnyen lehet, hogy a továbbiakban a nigériai nemzeti együttesben szerepel majd.

Édesapám Nigériából származik, úgyhogy gondoltam már rá, és azt tudom, hogy a nigériai válogatottnál nagyon szeretnék lenni, ha ott játszanék. Beszéltem erről már többször a kapitánnyal, úgyhogy ez olyan dolog, amit alaposan meg kell fontolnom most, hogy kimaradtam az Eb-keretből. Hamarosan jön egy világbajnokság, amire gondolnom kell. Majdnem 25 éves vagyok, és még csak egy válogatottmeccsem volt. Nem leszek fiatalabb én sem, és gyerekként mindig is az volt az álmom, hogy egy világbajnokságon szerepeljek. Nem mondhatom, hogy ennyi volt számomra a dán válogatottban, mert én is úgy érzem, hogy türelmesnek kell lennem. Ugyanakkor már nagyon régóta néznek át rajtam. Sok minden van a fejemben, amit végig kell gondolnom