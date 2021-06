A belgák sztárja kihagyja az Eb rajtját

A középpályás a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-döntőn szenvedett kettős arccsonttörést, miután ütközött Antonio Rüdigerrel.

De Bruynének arcmaszkot kell majd viselnie a visszatérést követően, hogy megóvja a sérült testrészt a további problémáktól.

A 29 éves játékosnak nincs szüksége műtétre, Roberto Martínez kapitány pedig bízik abban, hogy az Európa-bajnokságon számíthat a klasszisára. Igaz, a nyitó mérkőzésen, június 12-én Oroszország ellen még aligha léphet pályára.

De Bruyne aligha lesz bevethető az első meccsen, úgyhogy bárkinek is kell helyettesítenie, meg kell mutatnia, hogy készen áll a feladatra – mondta Martínez, aki a folytatásra is kitért. – Bevethető lesz az Eb-n, de jelenleg még nem tudjuk, mikor. Túl korai lenne erre most válaszolni, először meg kell kapnunk a zöld lámpát az orvosi csapattól a visszatérésére.