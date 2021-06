Kane, CR, Lewa vagy más? Ki lesz az Eb gólkirálya?

Harry Kane (Anglia)

A Tottenham 188 centi magas játékosa a kihalóban lévő befejező csatárok egyik mintapéldánya. A Spurs színeiben eddig 336 tétmeccsen 221 alkalommal volt eredményes, pontrúgásoknál kifejezetten veszélyes fegyver, hiszen remekül helyezkedik, kiválóan fejel, mindemellett pedig kíméletlen büntető-végrehajtó. Háromszor lett a Premier League mesterlövésze, a mostani kiírásban 35 bajnokin 23 találattal zárt az élen, emellett pedig volt még 14 gólpassza is.

Az óvodában a kiegyensúlyozottság volt a jele, sorozatban a hetedik évében jutott el legalább húsz találatig.

A 27 éves Kane 2015 óta 53 mérkőzésen húzhatta magára az angol válogatott mezét, 34 gólja pedig már most minden idők hatodik legjobb mutatója a háromoroszlánosok színeiben. Ha a sérülések elkerülik, alighanem megdönti majd a nemzeti rekordot (Wayne Rooney 53-ig jutott). Az Eb-selejtezősorozat legeredményesebbje volt 12 góljával, pedig csupán nyolc találkozón lépett pályára. Nem retten meg a fontos pillanatokban sem, kapitányként vezette a négy közé hazáját az oroszországi világbajnokságon, amelyen hat találattal gólkirály lett. A sorozat végjátékának (elődöntő, döntő) otthont adó angolok ezúttal sem várnak tőle kevesebbet, a keret ereje és a kiszolgálószemélyzet pedig igencsak feljogosíthatja a szurkolókat a reménykedésre.

Romelu Lukaku (Belgium)

Ha az őserőre gondolunk, hamar eszünkbe juthat az Inter belga monstrumja. A 191 centire nőtt, színizom ágyúgolyóval gyakran két védő sem bír egyszerre, feltartóztathatatlan ereje ebben az idényben 24 gólt (és még 10 gólpasszt) eredményezett a fekete-kékeknek, akik 11 év elteltével ismét felülhettek Olaszország trónjára.

A belga válogatottban 16 évesen és kilenc hónaposan debütált 2010 márciusában, 91 találkozón 59-szer vette be az ellenfelek kapuját – ezzel ő már nemzeti csúcstartónak számít.

Korábban az Eb-selejtezőkör nem az ő világa volt, hiszen 11 meccsen csak egy gólpasszt tudott felmutatni, a mostani sorozatban viszont hiába lépett csak ötször pályára, hét gól és négy assziszt volt a mérlege. Az előkészítésben járatos emberekből a belgáknál sincs hiány, elég csak Eden Hazard-ra vagy Kevin De Bruynére gondolni – hazájukban is sokan teszik most ezt, előbbi kis túlzással a Realhoz igazolása óta folyamatosan sérült, utóbbi pedig a BL-döntőn ütközött olyan szerencsétlenül, hogy még az Eb-je is veszélybe került.

Kylian Mbappé (Franciaország)

Évek óta a világ legértékesebb futballistája, akit nem lehet eléggé csodálni. A PSG 22 éves támadója a világbajnokcsapat egyik kulcsszereplője volt – az argentin védők alighanem azóta is vele álmodnak... 2018-ban őt választották meg az év futballistájának Franciaországban, négyszer nyert Ligue 1-aranyat és Francia Kupát, két Liga-kupája és három Francia Szuperkupája is van már, háromszoros gólkirály, U19-es Európa-bajnok.

A PSG 2017-ben először kölcsönbe, egy évvel később 145 millió euróért végleg megszerezte a Monacóban berobbanó támadót, aki azóta 171 mérkőzésen 61 gólpassz mellett 132 gólt szerzett már, ennél többet a klub történetében csak Edinson Cavani (200) és Zlatan Ibrahimovic (156) tud felmutatni.

Ha csak egy szót kellene mondani, miért is ő a legnagyobb veszély nyílt területen, alighanem a gyors lenne a válasz. Hogy mennyire gyors? Kérdezzük meg erről a barcelonai BL-meccsen őt őrizni igyekvő Gerard Piquét... (Mbappé a Barca kiejtéséből négy, a Bayernéből két góllal vette ki a részét, a City elleni BL-elődöntő visszavágóján pedig sérülés miatt nem játszhatott.)

Ami a helyzetét nehezítheti, hogy ő nem az a tipikus befejező játékos, és a büntetőrúgásokra sem ő az első számú ember – továbbá hogy a francia támadósorban megtalálható még Antoine Griezmann és a 2015 után visszatérő Karim Benzema is. Ez persze maximum a Mbappé gólkirályi címére fogadók számára lehet problémás, a világbajnoki cím után az Eb-aranyra vágyó francia rajongóknak aligha...

Cristiano Ronaldo (Portugália)

A portugál klasszis 36 évesen sem lassít, 33 meccsen szerzett 29 találattal lett a Serie A mesterlövésze, így Anglia és Spanyolország után Olaszországban is összejött neki a gólkirályi cím.

Az ötszörös aranylabdás támadó a válogatottban eddig 103-szor volt eredményes, és már csak az iráni Ali Dáji (109) előzi meg, egy kiemelkedő Eb-szerepléssel akár még ő is befogható/lehagyható.

A francia csapathoz hasonlóan a portugál is a mieink csoportjában szerepel, reményeink szerint nem a magyar válogatott ellen nyílik ki a gólcsap... Ronaldo esetében előnyt jelenthet, hogy még most is egyértelműen ő a vezér, ha szabadrúgás vagy büntető jár az együttes számára, akkor az alanyi jogon neki jár (nem mintha például Bruno Fernandes rossz alternatíva lenne), a felhőfejesei pedig – még ebben a korban is – a fizika törvényeivel vetekednek.

A selejtezőben ő sem lazsált, nyolc fellépésen 11-szer volt eredményes, ennél többet csak a már említett Kane jegyzett.

Robert Lewandowski (Lengyelország)

Ha azt kellene megmondani, ki a világ jelenlegi legjobb csatára, aligha lenne olyan ember, aki nem a Bayern München gólvágóját mondaná elsőre.

A német élvonal nemrégiben véget ért idényében úgy állított fel 41 találattal Bundesliga-rekordot, hogy sérülés miatt csupán 29 meccsen tudott pályára lépni!

Az összes tétmérkőzést tekintve sem áll éppen rosszul, a 2020–2021-es évadban átlagosan 70 percenként köszönt be az ellenfeleknek.

Nála a hátrány egyértelműen a lengyel válogatott és a Bayern München kereterősségének elképesztő differenciája.

Persze láthattuk, hogy egy mozdulattal képes így is meccset befolyásolni (tette ezt ellenünk a 3–3 során, vagy három nappal később, az Andorra elleni duplája alkalmával), de itt azért a társak minősége nemcsak az előkészítések formájában jelenthet problémát, hanem azért is, mert jó eséllyel Lewandowskinak kevesebb meccs áll majd rendelkezésére a gólgyártáshoz – szemben a kiemelkedő válogatottban lévő sztárokkal, akik minden bizonnyal messzebb jutnak az Európa-bajnokságon.

Álvaro Morata (Spanyolország)

A lengyel válogatott egyik ellenfele például rögvest a spanyol gárda lesz, amely, bár nem fest olyan fényesen, mint a 2008 és 2012 közötti időszakban, ahol az együttes mindent megnyert – hiszen azóta a három nagy viadalon két 10. és egy 23. hely jött csupán össze –, azért továbbra is az esélyesek között kell számolni vele. A Nemzetek Ligájában az együttes egy hatost gurított a fáradtan mozgó németeknek, ezzel riválisát, Svájcot és Ukrajnát is megelőzve bejutott a négyes döntőbe, a felkészülés tehát azért annyira rosszul nem sikerült.

A labdát remekül járató együttes (évek óta) nem hemzseg a vérbeli gólvágóktól, leginkább még Álvaro Moratára lehetne ezt ráhúzni, és ha megnézzük az idénybeli húsz gól, 12 gólpasszos mutatóját, nem is áll annyira rosszul – pláne, ha hozzávesszük, hogy még vagy tíz alkalommal a videobíró akadályozta meg az ünneplését. Neki annyira nem jön ki jól, hogy ezen az Eb-n lesz először VAR...

Timo Werner (Németország)

Ugyanitt jelentkezik, sőt két kézzel kapálózik a Chelsea játékosa is, aki kis túlzással minden találata után először a partjelzőre, majd a játékvezetőre néz, hogy vajon ezúttal érvényesnek ítéltetik-e a gólja.

A 25 éves támadó neve mellett kifejezetten rosszul fest a hat bajnoki találat, de ha az összes sorozatot figyelembe véve jegyzett 12 gólját és 15 gólpasszát vizsgáljuk, annyira már nem rossz a helyzet.

A válogatottban ő sem remekelt mostanában, az Eb-selejtezőkön és a Nemzetek Ligájában is háromszor volt eredményes, de ez még mindig remek ahhoz képest, hogy a márciusi vb-selejtezőkön három meccsen összesen 59 perc jutott neki.

Ciro Immobile (Olaszország)

Még két, tradicionálisan nagy csapatról nem esett szó, a hollandoknál a selejtezőn hat meccsen hatszor eredményes, a Lyonnál 22 gólig és 12 gólpasszig jutó Memphis Depay-t tartják a legesélyesebbnek a mesterlövészi címre, de a nyolcadik jelölt végül nem ő, hanem az olasz válogatott egyik kiválósága lett.

Ciro Immobile számára alighanem jobb lett volna, ha tavaly meg tudják rendezni az Eb-t, hiszen az előző kiírásban 36 gólig jutott a Serie A-ban, de a bajnokságban és a BL-ben összesen most is eljutott azért 25-ig.

Neki a válogatottban eddig kevésbé ment, összesen 12-szer volt eredményes, és az olaszok játékáról sem feltétlenül a lehengerlő támadójáték jut eszünkbe. Ugyanakkor a Lazio játékosa gyakorlatilag helyzet nélkül is képes betalálni, nagyon jól értékesíti a büntetőket, a török, svájci, walesi hármas pedig azért nem a legerősebb csoportriválisok képét adja vissza nekünk.

Ön szerint melyik csapat nyeri meg az Eb-t? 3052 Franciaország

1844 Anglia

1313 más

1240 Németország

1102 Belgium

585 Olaszország

424 Portugália

420 Spanyolország

218 Hollandia

A mieink menetrendje

EURÓPA-BAJNOKSÁG

F CSOPORT

1. FORDULÓ (június 15.)

18.00: Magyarország–Portugália (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Franciaország–Németország (München, Allianz Aréna)

2. FORDULÓ (június 19.)

15.00: Magyarország–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

18.00: Portugália–Németország (München, Allianz Aréna)

3. FORDULÓ (június 23.)

21.00: Portugália–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Németország–Magyarország (München, Allianz Aréna)

(Borítókép: Harry Kane ismét angol gólkirály lett – Laurence Griffiths / AFP)