Koronavírus miatt maradhat el a német válogatott felkészülési meccse

Alig hogy sokkolta a spanyol Sergio Busquets ideiglenes kiesése a labdarúgás szerelmeseit, a lett válogatott is egy koronavírus-fertőzésről számolt be, ami azért is érdekes, mert a balti állam csapata hétfőn este lépne pályára a magyarokkal egy csoportban szereplő németek ellen Düsseldorfban – tájékoztat róla az MTI.

A lett szövetség jelentette be, hogy egyik – név szerint nem említett – futballistájuk pozitív koronavírustesztet produkált.

Az edzőtáborban elvégzett összes teszt negatív volt, mind a játékosoknál, mind pedig a stábtagoknál. Minden szükséges lépést megtettünk a játékos elszigetelésére, hogy ne érintkezhessen a többiekkel, és azokat is izoláltuk, akik szoros kapcsolatban voltak vele

– írják a lettek a közleményben.

A híradásból megtudható, hogy a német labdarúgó-válogatott mindezek ellenére bízik abban, hogy ma este 20.45-kor Düsseldorfban megrendezik a lettek elleni felkészülési mérkőzést.

A történet a sport szintjéről feljebb került, és a düsseldorfi egészségügyi hatóságok ugyancsak felvették a kapcsolatot a Német Labdarúgó-szövetséggel, mert a német válogatott a tervek szerint kedden utazik a bajorországi Herzogenaurachba, az Eb alatti főhadiszállására. A gárda Münchenben játssza mindhárom csoportmeccsét: június 15-én a világbajnok francia, 19-én a címvédő portugál és 23-án a szintén társrendező magyar csapat ellen.

Speciális rendelkezések az Eb-n

Ha egy csapat játékosainak egy csoportja pozitív koronavírustesztet produkál, és emiatt önkéntes karanténba kell vonulniuk vagy el kell szigetelni őket, a mérkőzést lejátsszák, ha az együttes be tud vetni legalább 13 futballistát, akik közül legalább egynek kapusnak kell lennie.

Ha egy csapat nem tudja pályára állítani a minimális mennyiséget, a találkozót a következő 48 órán belül új időpontban lejátszhatják, ha erre rendelkezésre állnak a lehetőségek. Az UEFA ezen túlmenően új helyszínre is szervezheti az összecsapást, ha ezt ítéli helyénvalónak.

Ha a mérkőzést nem lehet átütemezni, az etikai és fegyelmi testület határoz az ügyben. Az a csapat, amely miatt nem lehet megrendezni egy mérkőzést, 3–0-s gólkülönbséggel elveszíti a találkozót.

Ha a kijelölt játékvezetői csapat bármely tagját le kell cserélni koronavírusos megbetegedés miatt, az UEFA kivételes esetként kijelölhet egy szakembert a mérkőzést lejátszó két nemzet egyikéből, és/vagy olyan sporttársat, aki nem szerepel a FIFA-listán.

A mieink menetrendje

EURÓPA-BAJNOKSÁG

F CSOPORT

1. FORDULÓ (június 15.)

18.00: Magyarország–Portugália (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Franciaország–Németország (München, Allianz Aréna)

2. FORDULÓ (június 19.)

15.00: Magyarország–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

18.00: Portugália–Németország (München, Allianz Aréna)

3. FORDULÓ (június 23.)

21.00: Portugália–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Németország–Magyarország (München, Allianz Aréna)