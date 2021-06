1. Franciaország, 189 pont

A keret összértéke: 1,03 milliárd euró

Nem sok kérdés volt az első helyezett kilétét illetően, de ez talán nem is meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a legutóbbi világbajnokság győzteséről van, szó amelyik azóta még erősödött is. Nehéz eldönteni, hogy az N’Golo Kanté, Paul Pogba középpályásduó (Adrien Rabiot-val trió) vagy az előtte lévő támadószekció néz-e ki kellemetlenebbül az ellenfelek számára, az viszont biztos, hogy ha ezek a játékosok labdát szereznek, és Kylian Mbappé üres területen meg tud indulni a védőkkel szemben, akkor ott már baj van. Ha esetleg a kontrák lehetőségének elvételével és a betömörülő védekezéssel próbálkozik az ellen, akkor még mindig ott van Antoine Griezmann, illetve közel hat év után visszatért Karim Benzema, aki az idény egyik legjobb csatárteljesítményét nyújtotta. Nem csak a kezdő, a keret is elképesztő, elég felsorolni néhány nevet (Theo Hernández, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga, Alexandre Lacazette, Anthony Martial), akik még a bő keretben sem kaptak helyet.

2. Anglia, 172

A keret összértéke: 1,27 milliárd euró

Az ember valahogy mindig nehezen bízik abban, hogy az angolok valóban át tudják lépni az árnyékukat, hiszen megannyi remek játékos és generáció teljesített már alul a világeseményeken ahhoz, hogy úgy álljunk hozzá, hogy valami úgysem áll majd össze. Bizakodásra ad okot, hogy a világbajnokságon centikre volt a csapat a döntős szerepléstől, tehát azért nem ördögtől való gondolat, hogy jól szerepeljen a gárda, a rengeteg kiemelkedő utánpótlás-vb-, Eb-szereplés után pedig mostanra rengeteg fiatal, de már klasszis játékos verődött össze, hogy a Transfermarkt.de-nél toronymagasan az angolok keretének a legmagasabb a piaci értéke. A selejtezőket elképesztő dominanciával és rendkívül látványos játékkal vették, elöl pedig ott van az előző vb gólkirálya, Harry Kane is, hogy terelgesse a fiatalokat. A végjátékot (elődöntő, döntő) a Wembley-ben rendezik meg, minden adott egy nagy menetelésre.

3. Portugália, 164

A keret összértéke: 872,5 millió euró

Kisebb meglepetést jelenthet elsőre egy másik csoportellenfelünk dobogós helyezése, de végtére is a regnáló bajnokról beszélünk, és bár Cristiano Ronaldo már 36 éves, a kor múlása nem látszik rajta, 33 meccsen szerzett 29 találattal lett a Serie A mesterlövésze, így Anglia és Spanyolország után Olaszországban is összejött neki a gólkirályi cím. A portugál válogatott már korábban is csapatként volt igazán erős, az Eb-győztes csapathoz pedig érkezett az MU-ban az idényben 28 gólt és 17 gólpasszt jegyző Bruno Fernandes, az Atlético Madrid csodagyereke, Joao Félix vagy épp a szakírók által a PL-idény legjobb játékosának megválasztott Rúben Dias is. André Silva a Bundesligában újra magára talált, 28 bajnoki gólig jutott, nem látni, hogy a Nemzetek Ligáját is megnyerő együttes gyengült volna a legutóbbi kontinensviadal óta.

4. Belgium, 162

A keret összértéke: 669,4 millió euró

A legutóbbi világbajnokság bronzérmese a helyi aranygenerációra támaszkodik – a Premier League pedig kis túlzással a belga utánpótlással tette meg ugyanezt néhány éve. Azóta Eden Hazard már a Real Madrid játékosa, és bár a sérülésekkel hadilábon áll, egy-egy meccset még mindig képes eldönteni. Romelu Lukaku Olaszországba tette át a székhelyét, hogy bajnoki címig vezesse az Intert, Thibaut Courtois már ugyancsak a királyi gárdát erősíti védéseivel, de a nagy sztárok közül Kevin De Bruyne még mindig a szigetországban varázsol. A Manchester Cityvel bajnoki címet szerző irányító BL-döntőig vezette együttesét, ott azonban arccsonttörést szenvedett, és a nyitásról biztosan lemarad, de még a további játéka is kérdéses. Ha a továbbiakban bevethető lesz, akkor az idényben 10 gól mellett 18 asszisztig jutó játékmester lehet az Eb egyik legnagyobb sztárja. A selejtezőket finoman szólva is jól teljesítette a gárda, mind a tíz meccsét megnyerte, 40–3-as gólkülönbséget felmutatva.

5. Németország, 159

A keret összértéke: 936,5 millió euró

A 2014-es világbajnok számára a legutóbbi nagy viadal pocsékul sikerült, hiszen a csoportból sem jutott tovább – a Nemzetek Ligájában pedig egy hatost kapott a Nationalelf a spanyoloktól. Az együttes Joachim Löwvel az utolsó dobására készül, erre pedig visszakerült a keretbe a 2019 márciusa óta be nem hívott Thomas Müller, Mats Hummels, Jérome Boateng hármas is. A keretnek a legnagyobb hiányossága talán az, hogy nem mondhatjuk igazából senkire sem, hogy kiemelkedő vezéregyéniség lenne, erre talán Joshua Kimmich érhet be, de nem véletlen az óvatos becslés a tippjeinknél.

6. Spanyolország, 157

A keret összértéke: 915 millió euró

A 2008 és 2012 között minden nagy tornát megnyerő spanyolok számára nem alakultak fényesen az elmúlt évek, hiszen egy nemzetközi viadalon sem tudtak a 10. helynél jobban zárni. A Nemzetek Ligájában a németeket megelőzve lettek csoportgyőztesek, de nálunk kicsivel a rivális mögé szorulnak. A labdát remekül járató együttes (évek óta) nem hemzseg a vérbeli gólvágóktól, leginkább még Álvaro Moratára lehetne ezt ráhúzni, de a támadó számára kevéssé jó hír, hogy ezen az Eb-n lesz először videobíró, amivel nem sok szerencséje volt az idényben.

7. Olaszország, 148

A keret összértéke: 764 millió euró

A négyszeres világbajnok lenyűgöző magabiztossággal hozta le a selejtezőket, hiszen mind a tíz meccsén győzelmet aratott, 37–4-es gólkülönbséget hozott össze a finnek, a görögök, a bosnyákok, az örmények és a liechtensteiniek elleni ütközeteken. A lendület a Nemzetek Ligája-összecsapásokon is megvolt, ugyan a hibátlan mérleg nem jött össze, a veretlen mutató viszont igen, az amszterdami sikernek is köszönhetően pedig a hollandokat, a lengyeleket és bosnyákokat is maga mögé utasítva a négyes döntőbe jutott a csapat. Ciro Immobile az idényben 25 góllal bizonyította a jó formáját, más kérdés, hogy egy évvel ezelőtt csak a bajnokságban vágott 36-ot.

8. Hollandia, 145

A keret összértéke: 607,5 millió euró

Az oranje számára nem volt egyszerű a menet az elmúlt években, hiszen a már fentebb említett olaszos NL-csoport mellett az Eb-selejtezők során a németekkel is találkozott. A hazai drámai, 3–2-es vereségre idegenben 4–2 jött válaszul úgy, hogy a 79. percben még 2–2 volt az állás, de hiába a bravúr, Észak-Írországban megbotlott az együttes (0–0), így csak a második lett. Memphis Depay hatszor is eredményes volt a selejtezők során, a Lyonban pedig 22 góllal és 12 assziszttal zárt, így joggal várhatják tőle a találatokat a szurkolók.

9. Lengyelország, 120

A keret összértéke: 254,8 millió euró

Persze senkitől sem lehet jobban várni a gólokat, mint Robert Lewandowskitól... Ha azt kellene megmondani, ki a világ jelenlegi legjobb csatára, aligha lenne olyan ember, aki nem a Bayern München gólvágóját mondaná elsőre. A német élvonal nemrégiben véget ért idényében úgy állított fel 41 találattal Bundesliga-rekordot, hogy sérülés miatt csupán 29 meccsen tudott pályára lépni. Az összes tétmérkőzést tekintve sem áll éppen rosszul, a 2020–2021-es évadban átlagosan hetvenpercenként köszönt be az ellenfeleknek. Nála a hátrány egyértelműen a lengyel válogatott és a Bayern München kereterősségének elképesztő differenciája. Persze láthattuk, hogy egy mozdulattal képes így is meccset befolyásolni (tette ezt ellenünk a 3–3 során, vagy három nappal később, az Andorra elleni duplája alkalmával), de itt azért a társak minősége nemcsak az előkészítések formájában jelenthet problémát, hanem azért is, mert jó eséllyel Lewandowskinak kevesebb meccs áll majd rendelkezésére a gólgyártáshoz – szemben a kiemelkedő válogatottban lévő sztárokkal, akik minden bizonnyal messzebb jutnak az Európa-bajnokságon.

10. Horvátország, 119

A keret összértéke: 375,8 millió euró

A világbajnoki ezüstérmesnél Ivan Rakitic tavaly szeptemberben lemondta a szereplést, Luka Modric már 35 éves, de Ivan Perisic, Domagoj Vida és Dejan Lovren is átlépte már a harmincat, így azért kérdéses, láthatunk-e még egy oroszországihoz hasonló elképesztő menetelést. A selejtezőben épp a mieink ellen szenvedték el az egyetlen vereségüket, és bár Walesben és Azerbajdzsánban is volt egy botlás (1–1), ezzel együtt is csoportgyőztesek lettek. A Nemzetek Ligájában azért már kijöttek a hibák, a francia és a portugál válogatott is hat ponttal zárt ellenük, de legalább – az összesített gólkülönbségnek hála – a svédekkel szemben megőrizték az A ligás tagságukat.

11. Törökország, 101

A keret összértéke: 325 millió euró

Nehéz lenne leírni azt a csapatot, amely a selejtezősorozatban négy pontot szerzett a toronymagas esélyesünk ellen, márpedig a törökök otthon legyőzték, idegenben pedig ikszeltek a franciákkal. Legnagyobb sztárjuk a Milannal ezüstérmes Hakan Calhanoglu, aki az idényben kilenc góllal és 12 gólpasszal tette le a névjegyét.

12. Oroszország, 95

A keret összértéke: 190,8 millió euró

A legutóbbi világesemény házigazdája csak a belgák ellen nem tudta begyűjteni a három pontokat, igaz, ellenük erre nem is nagyon volt esély, hiszen otthon 4–1-re, idegenben 3–1-re kapott ki. Az ezeket leszámítva összehozott 8/8 azért kiemelendő mutató, ahogyan a 33–8-as összesített gólkülönbség is kiváló – kiemelendő a kilencszer is eredményes Artyom Dzjuba.

13. Dánia, 91

A keret összértéke: 310,7 millió euró

A dánok erejéről sokat elmond, hogy az angol válogatott elleni eredményeknek köszönhetően a belgák mögött másodikként zárták a Nemzetek Ligája A divíziójának 2. csoportját. A gárda első számú klasszisa az Internél kissé háttérbe szoruló, de még mindig remek meglátásokkal és szabadrúgásokkal bíró Christian Eriksen, a középpályán pedig a Tottenhamet erősítő Pierre-Emile Höjbjerg, vagy éppen a dortmundi Thomas Delaney is megtalálható – egyik riválisnak sem lesz könnyű átrohanni az együttesen.

14. Svájc, 85

A keret összértéke: 283,5 millió euró

A selejtezőben épp a dánokat előzték meg egy ponttal. Erejük csapatszinten keresendő, nincs igazán nagy klasszis, viszont tizenegyen is legalább tízmillió eurós piaci értékkel rendelkeznek. Az ellenfeleknek fokozottan kell figyelniük a Dinamo Zagrebet erősítő Mario Gavranovicra, aki tavaly szeptember óta nyolc fellépésen hét gólt szerzett.

15. Magyarország, 80

A keret összértéke: 74,5 millió euró

Azzal nem lehetne vádolni a szerkesztőségünket, hogy kishitűek lennénk... A telt házas hazai mérkőzések egészen biztosan doppingolják majd Marco Rossi csapatát, amelyik Walesben még nem tudta kiharcolni az Eb-szereplést, a pótselejtezőn viszont újra összejött a bravúr, miután Bulgáriát idegenben, Izlandot pedig elképesztő hajrában itthon megvertük. A Nemzetek Ligájában a B liga újoncaként szenzációsan szerepeltek a mieink, hiszen óriási csatában Oroszországot, Törökországot és Szerbiát is megelőztük, így feljutottunk az A ligába, ami a későbbiekben rengeteget érhet még a selejtezőknél. A legnagyobb probléma a magyar csapat táján egyértelműen az, hogy Kalmár Zsolt és Szoboszlai Dominik sem tudja vállalni a tornát sérülés miatt, pedig mindketten extrát tudnak nyújtani irányítóként.

16. Ukrajna, 77

A keret összértéke: 197,2 millió euró

Az ukrán válogatott a portugál és a szerb együttest megelőzve nyerte meg a selejtezős csoportját, így automatikusan kvalifikálta magát az Eb-re. A Nemzetek Ligája kevésbé jött össze, hiszen a koronavírus-járvány miatt nem tudott kiállni a Svájc elleni sorsdöntő meccsre, a 3–0-val megítélt összecsapás miatt pedig hiába volt hat pontja a spanyol és német csapatot is felvonultató csoportban, az egymás elleni eredmények miatt sereghajtóként zárt. A Serie A üde színfoltjaként villogó Atalantában Ruszlan Malinovszkij 20 kanadai pontot termelt (8 gól, 12 gólpassz), Olekszandr Zincsenko pedig 32 összecsapáson léphetett pályára a Manchester Cityben.

17. Csehország, 61

A keret összértéke: 190 millió euró

Angliában a West Ham United szereplése volt az egyik kellemes meglepetés, a londoni együttes remekléséből pedig tíz bajnoki góllal vette ki a részét a védekező középpályás Tomás Soucek, aki a Transfermarkt.de által magasan (negyvenmillió euró) a legértékesebb cseh futballista.

18. Svédország, 58

A keret összértéke: 215,05 millió euró

Az Eb egyik nagy sztorija lett volna Zlatan Ibrahimovic visszatérése, de a Milan 39 éves gólvágója végül sérülés miatt nem tud pályára lépni. Hiányában leginkább Alexander Isaktól várhatók a találatok, a Real Sociedad 21 éves csatára 17-szer volt eredményes a La Ligában.

19. Wales, 49

A keret összértéke: 176,75 millió euró

Ha Wales, akkor a kiemelkedő, bal lábas szélsők juthatnak elsőként eszünkbe, Ryan Giggs visszavonulása után Gareth Bale vette át a stafétát a most már szövetségi kapitányi tisztséget betöltő korábbi vörös ördögtől. Hogy ki mellette a holtversenyben legértékesebb? A 23 éves Daniel James, aki a Manchester United balszélsője...

20. Ausztria, 47

A keret összértéke: 320,6 millió euró

A lengyelek mögött csoportmásodikként továbbjutó osztrákok számára az NL is jól alakult, hiszen Norvégiát, Romániát és Észak-Írországot megelőzve megnyerte a csoportot, és feljutott az A ligába. David Alaba tíz év alatt rommá nyerte magát a Bayern Münchennél, a továbbiakban a Real Madridot erősítheti, Marcel Sabitzer pedig 16 kanadai ponttal segítette az RB Leipzig menetelését.

21. Skócia, 46

A keret összértéke: 269,85 millió euró

Az értékek alapján egy újabb meglepően nagyot csúszó együttes következik, míg a walesieknél a bal lábas szélsők, itt a balhátvédek dominálnak, hiszen Andrew Robertson (65 millió euró) és Kieren Tierney (32) is kiemelkedőnek számít nemzetközi viszonylatban is.

22. Finnország, 28

A keret összértéke: 44,6 millió euró

Az együttes remekül szerepelt a közelmúltban, hiszen épp a mieinket megelőzve nyerte meg az első Nemzetek Ligája C divíziójának 2. csoportját, majd az olaszok mögött végezve egyenes ágon jutott ki az Eb-re. A gárda fő erőssége a Norwich City 31 éves csatára, Teemu Pukki az angol másodosztályban 26 találattal vette ki a részét a bajnoki címből.

23. Szlovákia, 20

A keret összértéke: 131,1 millió euró

A mieinknél közel hatvanmillióval taksálják többre a szlovákok keretét, avagy, ha úgy tetszik, Milan Skriniar a differencia, hiszen az olasz bajnok Inter 26 éves hátvédjének piaci értékét hatvanmillióra lőtték be – rajta kívül senki sincs tízmillió felett sem. A mieinkkel ellentétben a szlovákok számára a B liga nem volt sikeres, Csehország, Skócia és Izrael mögött negyedikként zárva a következő kiírásban már csak a C ligában indulhatnak.

24. Észak-Macedónia, 14

A keret összértéke: 61,8 millió euró

Az észak-macedónok legutóbb is a C ligában voltak, és mivel az örmények mögött zártak, maradnak is legalább egy ciklusra. Az Eb-selejtezőkön Lengyelország és Ausztria mögött harmadikok lettek, a pótselejtezőn Koszovó és Grúzia viszont már nem jelentett akadályt. Bár csak a finnekénél értékesebb a keret, ki kell emelni, hogy Eljif Elmasz (17 millió euró) a Napoliban alapember, a korábbi újpesti Enisz Bardi (15) pedig évek óta a La Ligában csillogtatja remek rúgótechnikáját.

(Borítókép: Antoine Griezmannék ezúttal is megállíthatatlanok lesznek? – Franck Fife / AFP)