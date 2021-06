Az Európa-bajnokság Szalai Attiláék újabb ugródeszkája lehet

Különböző kritériumokat állítottunk fel, azaz az illető nem lehet idősebb 23 évnél, nem lehet már befutott sztár vagy alapember egy topklubban. Éppen ezért a 22 éves Kylian Mbappét vagy a 21 éves Phil Fodent nem vettük számításba, de lesz például olyan, aki ugyanezek alapján kilógna, de olyan rosszul sikerült a klubidénye, hogy a kontinenstornán megpróbálhatja helyreállítani a renoméját.

Manuel Locatelli (Olaszország)

A 23 éves védekező középpályás 2020 szeptemberében kapott először lehetőséget Roberto Mancinitől, a squadra azzurra legutóbbi öt találkozóján négyszer kezdőként lépett pályára, amikor pedig csereként állt be, akkor gólt is szerzett a bolgárok elleni vb-selejtezőn. Az AC Milan akadémiájáról három éve került a kölcsönbe a Sassuolóhoz, amely egy évvel később meg is vásárolta 13,5 millió euróért, ennél azonban jóval többet kaszálhat a kiscsapat, amely legutóbb 8. helyen végzett a Serie A-ban, ebben pedig Locatellinek elévülhetetlen érdemei voltak.

Ozan Kabak (Törökország)

Amikor a Liverpoolt kezdte elmosni a páratlan sérüléshullám, amely ebben a szezonban sújtotta, Jürgen Kloppnak alaposan fel kellett térképeznie a piacot a középsők védők terén. Aztán mindenki megrökönyödésére a Bundesligában történelmi mélyrepülésben lévő Schalkéból vette kölcsön a 21 éves Ozan Kabakot (1,1 millió euróért és vásárlási opcióval), akiről aztán gyorsan kiderült, hogy nagy rá a kabát, a Leicester elleni bemutatkozása egyenesen tragikusan sikerült.

Bő két hónap alatt ki is játszotta magát nemcsak a kezdőből, hanem a teljes keretből, április 24. óta nem lépett pályára.

Idén a török válogatottban sem remekelt, a csapat öt gólt kapott azon a két meccsen, amelyeket végigjátszott, míg a norvégok ellen (amikor a 86. percben állt be) egyet sem. Nem kérdés, hogy az Európa-bajnokság vízválasztó lehet számára.

Donyell Malen (Hollandia)

A 22 éves csatár 19 gólt szerzett ebben a szezonban a holland élvonalban a PSV Eindhoven színeiben, amivel második helyen zárt a bajnokságban. 2019-ben debütált a nemzeti csapatban, méghozzá góllal, de nem sokkal később kegyvesztetté vált. Az elmúlt időszakban sem volt biztos a helye a kezdőben (8 meccsből csak háromszor kezdett, négyszer pedig pályára sem került), viszont Frank de Boer szövetségi kapitánya aligha fogja figyelmen kívül hagyni, hogy Malen ebben a szezonban 45 meccsen 27 gólt és 10 gólpasszt jegyzett. Két évvel ezelőtt angol topklubok is érdeklődtek iránta, és bár 2024-ig szerződést köti az eindhoveniekhez, ők megfelelő ellenérték fejében bizonyára túladnának rajta.

Christoph Baumgartner, Xaver Schlager (Ausztria)

Két fiatal, a Bundesliga-csapataikban (Baumgartner a Hoffenheim, Schlager a Wolfsburg játékosa) meghatározó szerepet játszó középpályással érkezik az Eb-re az osztrák válogatott. A 21 éves Baumgartner egyénileg remek szezonon van túl a Hoffenheimmel, nem csoda, hogy felkeltette már a Manchester United érdeklődését is. A pálya közepét és a bal oldalát is képes bejátszani, szükség esetén pedig csatárként is bevethető. Tavaly mutatkozott be a válogatottban, 9 meccsen három gól és két gólpassz fűződik a nevéhez.

Honfitársa, a 23 éves Schlager a Red Bull iskolájából került ki: végigjárta a salzburgi korosztályos ranglétrát, aztán irány Liefering, majd a nagycsapat, ahonnan 2019 nyarán szerződött Wolfsburgba. Védekezésben egészen extra teljesítményre képes, és támadásban is vannak remek megmozdulásai, egy hozzá hasonló, vérbeli box-to-box középpályást bármely klub szívesen látna. Már kérdés, hogy ha kijön neki a lépés az Eb-n, a Wolfsburg aligha fogja 25 millió euró alatt elengedni.

Eljif Elmasz (Észak-Macedónia)

Még csak 21 éves, de már így is 25 válogatottsággal rendelkezik az észak-macedónok büszkesége. Két évvel ezelőtt a Napoli 16 millió eurót fizetett érte a Fenerbahcénak, de az áttörés nem jött el, az elmúlt szezonban mindössze két olyan meccse volt, amelyet végigjátszott. Most a válogatottal próbálhat maradandót alkotni egy nagy világeseményen, amivel vagy a csapaton belüli sorsán javíthat (nagy kérdés, hogy Luciano Spalletti érkezése hogyan hat az ő játékperceire), vagy akár el is adhatja magát, mert szinte biztosan jobban járna, ha máshol stabil kezdő lenne, mint ha Nápolyban maradna padot melegíteni. Azzal már biztosan előre mozdította az ügyét, hogy a németek elleni vb-selejtezőn győztes gólt lőtt, ráadásul jelenleg hárommeccses gólszerző sorozata van a válogatottban.

Vitalij Mikolenko, Viktor Cihankov (Ukrajna)

Két kijevi fiatal, akik ezen az Eb-n igazán nagyot robbanthatnak. Mikolenko a napokban töltötte be a 22-t, a Dinamónak mégis régóta alapembere, nemcsak a védelem bal oldalán, hanem a közepén is bevethető. A Ferencváros elleni budapesti BL-meccsen koronavírus miatt hiányzott, amit ki is tudott használni a Fradi, és ugyanebben az időszakban kapott ki otthon a Kijev a legnagyobb riválisától, a Sahtar Donyecktől, egyébként az volt a csapat egyetlen bajnoki veresége a szezonban.

Nála egy évvel idősebb Cihankov, aki a már említett Fradi–Kijeven gólt szerzett, egy fordulóval később pedig a Barcelona kapuját is bevette.

A tehetséges szélső tavasszal sérüléssel bajlódott, de így is eredményes klubidényen van túl, az ukrán bajnokságban 20 meccsen 12 gólt és 8 gólpasszt tett a közösbe. A válogatottban pedig bérelt helye van a támadószekcióban, a kérdés, hogy jobb vagy bal oldalon fog-e szerepelni.

Alexander Isak (Svédország)

Ahhoz képest, hogy már 2017-ben, 17 évesen bemutatkozott a válogatottban, hosszú időre kikerült a képből. Sérülések, formaingadozás és az U válogatottbeli kötelezettségek miatt is mellőzték, de 2019 tavasza óta szinte minden alkalommal szerephez jut. Janne Andersson többnyire nem őt favorizálta kezdőként, és ezen Zlatan Ibrahimovic sérülése sem fog változtatni. Viszont óriási luxus lenne a padon hagyni egy 21 éves, remek felépítésű csatárt, aki a Real Sociedad színeiben idén 17 találatig jutott a La Ligában.

Már csak a kiegyensúlyozatlanságával kellene kezdeni valamit, mert amikor formában van, akkor szállítja a gólokat (a bajnokságban volt egy hatmeccses sorozata, amely alatt összesen kilencszer volt eredményes), egyébként viszont képes hetekre eltűnni.

Szalai Attila (Magyarország)

Nyugodtan mondhatjuk, hogy Marco Rossi felfedezettje, akiről 2019 előtt nem sokan hallottak, 2020 óta viszont olyannyira a válogatott alapembere, hogy minden egyes találkozót, amikor rendelkezésre állt, végigjátszott. Nem véletlen, hogy kiszúrta magának a Fenerbahce, a török sztárklub 2 millió euróért vette meg télen az Apollón Limasszoltól. És hamar kiderült, hogy nemcsak a válogatottban, hanem a Süper Ligben is képes kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.

Ritkán hibázik, nyugodt, nem lassú, jó meglátásai vannak a pályán, mind a nemzeti tizenegy, mind a Fener egyik legstabilabb pontja.

Állítólag a Leicester City egy ideje már figyeli a 23 éves hátvédet, aki biztos, hogy nem fog unatkozni az Európa-bajnokságon, hiszen a franciák, a németek és a portugálok is félelmetes támadóarzenállal rendelkeznek. Amennyiben itt is állni fogja a sarat, könnyen elképzelhető, hogy ő lesz az ország második, 10 millió euró fölötti árért klubot váltó futballistája.

(Borítókép: Szalai Attila, Ozan Kabak és Manuel Locatelli. Fotó: AFP/Getty Images)