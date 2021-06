Változás lehet az olasz Eb-keretben; jó hírt kaptak a spanyolok

Az olasz szövetség csütörtökön jelentette be, hogy az AS Roma játékosa edzésen sérült meg, és azzal a kéréssel fordultak az európai szövetséghez (UEFA), hogy helyette a Fiorentinát erősítő Gaetano Castrovilli csatlakozhasson a kerethez. Addig is Pellegrini a csapattal marad.

Az olaszok pénteken Rómában kezdik az Eb-t, amikor is a törököket fogadják 21 órakor, és ugyanitt találkoznak majd jövő hét szerdán a svájciakkal és vasárnap a walesiekkel.

Egy nappal pozitív koronavírustesztje után negatív eredményt produkált Diego Llorente, a spanyol válogatott játékosa. A helyi szövetség csütörtökön közölte, hogy a laboratóriumi vizsgálatokkal végzett teszt negatív eredményt hozott. A feltételezések szerint a 27 esztendős védőjátékos korábbi tesztje fals pozitív lett.

Hétfőn Sergio Busquets csapatkapitányról derült ki, hogy koronavírusos, ezért azóta a spanyolok különedzésekkel készülnek a kontinensviadalra.

Luis Enrique szövetségi kapitány kedden hat labdarúgónak küldött vészbehívót, ők azonban a többiektől elkülönítve tréningeznek, hogy szükség esetén bármikor csatlakozni tudjanak a csapathoz. Szerdán aztán Luis Enrique döntése nyomán ehhez a hat futballistához csatlakozott még 11 játékos az U21-es keretből.

A társházigazda spanyolok hétfőn a svédek ellen kezdik meg a szereplésüket az Eb-n Sevillában, majd öt nappal később a lengyel csapatot, június 23-án pedig a szlovák együttest fogadják az andalúziai városban.

(MTI)

Borítókép: Lorenzo Pellegrini lemaradhat az Eb-ről – Filippo Monteforte / AFP