A magyar válogatott már nagyon várja a portugálok elleni mérkőzést

Sajtótájékoztatót tartott a magyar válogatott szombaton Telkiben. A kapus Bogdán Ádám, illetve a védő Szalai Attila is úgy nyilatkozott, hogy a csapat felkészült a keddi, portugálok elleni mérkőzésre, amit már nagyon várnak.

A Fenerbahcéban játszó, 23 éves Szalai elmondta: magasak az elvárásaik saját magukkal szemben, és már az első összecsapáson bizonyítani akarnak.

Százszázalékos fizikai és mentális felkészüléssel, a taktika maximális betartásával szeretnénk megérkezni már az első összecsapásra

– fogalmazott a hátvéd, hozzátéve: már az egész csapat nagyon várja a meccset.

Szalait azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy bekerült klubtársa, a világbajnok Mesut Özil Eb-álomcsapatába. Elmondta, hogy ezt nem is tőle, hanem másoktól tudta meg. „Beszéltünk az Eb-ről, de csak sok sikert kívánt, és azt mondta, a németek mellett nekünk is fog szorítani” – mondta Szalai Attila.

A hátvéd az édesapjának is megköszönte, hogy eljuthatott eddig. „Olyan dolgokat adott át kiskoromtól kezdve a regenerációval, a táplálkozással és az edzésekkel kapcsolatban, amiket más nem biztos, hogy megkapott ilyen idősen. Mind a mai napig hálás vagyok neki és édesanyámnak is, főleg mivel nem voltam labdaügyes, és miután hirtelen megnőttem, koordinációs problémáim is voltak, de ezeket sikerült korrigálni” – fogalmazott a védő.

Bogdán Ádám – aki öt év után az írek elleni, keddi felkészülési mérkőzésen állhatott ismét a magyar válogatott kapujában – kiemelte: amikor hazaszerződött a Ferencvárosba, az volt az első motivációja, hogy bekerüljön az Európa-bajnoki keretbe. Mint mondta, néhány meccsen kapott is lehetőséget a bizonyításra a klubjában, amivel élni tudott, így pedig egy felemelő közösségbe került.

A mai magyar válogatottnak tagja lenni különleges érzés, elképesztő, hogy sikerült beverekednem magam, köszönöm nekik az Európa-bajnoki kijutást. Pár centivel a föld felett járok, jól érzem magam, és büszke vagyok, hogy itt lehetek

– nyilatkozott a kapus.

Kiemelte azt is, hogy bár az idősebb játékosok közé tartozik, egy kiforrott, megformálódott közösségbe csöppent bele, így az elején igyekezett megfigyelni a szokásokat, hogyan alakulnak a napok.

„Kijelenthetem, rendkívül profi a brigád, amely komolyan veszi az edzéseket, és iszonyatos melót végez. Mindenki pozitívan viszonyul a másikhoz, ez az egyik legnagyobb erősségünk. Taktikailag be akarunk tartani minden utasítást, és bízom abban, hogy az, hogy mindenben segítjük egymást, olyan előnyt jelent majd más csapattokkal szemben, aminek köszönhetően sikeresek leszünk” – fogalmazott Bogdán.

A magyar válogatott jövő kedden a címvédő portugálokat fogadja a Puskás Arénában, jövő szombaton pedig ugyanitt a világbajnok franciákkal játszik. Végül június 23-án Münchenben a németek vendégeként zárja a csoportkört.

