Az olasz játékosok már a buszon libabőrösek voltak a szurkolók látványától

Az A csoport nyitómérkőzésén az olasz válogatott pazar formában futballozott, 0–0-s félidő után 3–0-ra nyerte meg a találkozót. A hazai pálya a nyilatkozatok alapján rengeteget számított. A római Stadio Olimpicóban a korlátozások miatt 18 000 szurkoló nézhette a mérkőzést, ám ez is rengeteget jelentett a játékosoknak.

A török szövetségi kapitány nem volt elragadtatva a játékuktól:

Ez nem volt a mi napunk. Sok labdát vesztettünk, nem tudtunk előretörni. A társházigazda olaszok jobbak voltak, egy nálunk jobb csapattól kaptunk ki. Sokkal felkészültebbek voltak, rengeteget birtokolták a labdát, mi pedig nem tudtunk elég agresszívek lenni. Ahogy haladt az idő a meccsen, annál messzebb voltunk a saját futballunktól, amit játszani akartunk. Jó lett volna pontokat szerezni a nyitómérkőzésen, sokat segítettek volna a továbbjutásban, de egy olyan csapat ellen játszottunk, amely régóta veretlen. Viszont ez egy torna, két meccsünk még hátravan a csoportban. Most Walesre kell koncentrálnunk, hogy pontokat szerezzünk – nyilatkozta az UEFA-nak Senol Günes, a török válogatott edzője.

Az olasz válogatott háza táján nagy volt az öröm, nem is volt okuk szomorkodni. Hazai pályán győzelem, ráadásul szurkolók előtt egy olyan török válogatott ellen, amely az elmúlt két évben mindössze kétszer kapott ki, csak a magyar válogatott tudta legyőzni.

A szurkolók látványától libabőrösek voltunk már a buszon, úton a stadionhoz. Tökéletes játékot mutattunk be, higgadtak voltunk, türelemmel járattuk a labdát – mondta az UEFA-nak Leonardo Spinazzola, akit a mérkőzés legjobbjának választott az UEFA.

A szurkolók jelenlétét nem csak Spinazzola emelte ki. Nem meglepő, hogy a játékosoknak rengeteget jelent, hogy hosszú idő után újra nézők előtt futballozhatnak.

Lassan kezdtünk, de folyamatosan javult a játékunk. A szünetben Roberto Mancini nyugalomra intett minket, és kérte, hogy fókuszáljunk a játékra. Meg is lett az eredménye. Nagyon jó volt újra a szurkolóink előtt játszani, reméljük, sokan kilátogatnak majd a többi mérkőzésünkre is. A válogatott erőssége szerintem a keretben rejlik, az edző olyan csapatot hozott össze, ahol nincsenek biztos kezdők és cserék, illetve bárki kész feláldozni magát a társaiért. A győzelem a legfontosabb, még inkább ha gólt is lövök – fogalmazott az olasz csatár, Lorenzo Insigne.