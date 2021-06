Minden valószínűség szerint vége Christian Eriksen karrierjének az olasz élcsapat, az Internazionale színeiben, Olaszországban legalábbis törvény tiltja, hogy szívproblémákkal küzdő sportolók pályára lépjenek – hívta fel a figyelmet Scott Murray vezető brit kardiológus a Daily Mailnek adott interjújában.

A dán válogatott és az Inter Milan támadó középpályása a Dánia–Finnország Európa-bajnoki mérkőzés első félidejének hajrájában, a 41. percben esett össze egy bedobásnál. Öt percre megállt a szíve, újra kellett éleszteni – ebben Simon Kjaer csapatkapitány szerzett elévülhetetlen érdemeket –, és bár egyelőre nem közöltek hivatalos információkat arról, miért esett össze, az olasz jogszabályok mindenfajta, szívet érintő rendellenességre kiterjednek. Úgy tudni, a 29 éves játékos szívrohamot kapott. Állapota stabil, egy koppenhágai kórházba szállították, ahonnan üzent is.

Scott Murray szerint az olaszok már 20 éve tiltják, hogy szívproblémákkal küzdő sportolók versenyezzenek, amivel három százalékról egy százalék alá szorították vissza az ilyesfajta megbetegedések miatti halálesetek számát.

A kardiológus – aki a brit egészségügyi szolgálatnak, az NHS-nek dolgozik tanácsadóként – beszélt arról is, hogy az olaszok a világ élén állnak, ami a sportolói szívproblémák szűrését illeti, és szerinte ez is mutatja, hogy milyen veszélyesen és váratlanul támadhatnak szívproblémái valakinek.

Maga a milánói klub egyelőre egy szűkszavú szombat esti tweetben kívánt gyógyulást a középpályásnak.

Forza Chris, all of our thoughts are with you! *

