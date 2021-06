Eriksen magánál van, beszél és mosolyog

Sajtótájékoztatót tartott vasárnap délután a dán válogatott szövetségi kapitánya, Kasper Hjulmand, aminek a témája természetesen a szombati horrorisztikus eseménysorozat volt. A finnek elleni csoportmérkőzés 42. percében Christian Eriksen eszméletlenül esett össze az oldalvonal mellett, ugyanis megállt a szíve, a csapat és a stadion orvosai több mint 10 percig küzdöttek az életéért, szívmasszázst és defibrillátort kellett alkalmazni.

A válogatott első számú orvosa, Morten Boesen elárulta, hogy Eriksen valóban meghalt néhány percre, a defibrillátor azonban szerencsére visszahozta.

Kórházba szállították, stabilizálták az állapotát, azóta is bent fekszik, és folyamatos megfigyelés alatt tartják. Boesen azt is hozzátette, hogy szerencse a szerencsétlenségben, hogy mindez egy Európa-bajnoki mérkőzésen történt, ahol a megfelelő felszerelés és személyzet is rendelkezésre állt. Azt viszont továbbra sem tudják, mi okozhatta a szívmegállást. Az eddig elvégzett tesztek jó eredményeket hoztak, és a körülményekhez képest jól van.

Hjulmand arról számolt be, hogy videohívás útján tudtak beszélni Eriksennel, aki mosolygott, minden kérdésre tudott válaszolni, ráadásul nem is a saját egészsége, hanem a társak mentális állapota miatt aggódott.

A kapitány elárulta, hogy hatalmas megkönnyebbülést érzett, amikor látta a mosolyt a 29 éves középpályás arcán. Hjulmand arról is beszélt, hogy utólag visszagondolva rossz döntés volt folytatni a mérkőzést, emiatt bűntudata van, és rendkívül büszke a játékosaira, akik beleegyeztek a játékba.