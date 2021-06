Bognár György megszólalt a botránya után

A Paksi FC közösségi oldalán megszólalt a csapat vezetőedzője, Bognár György, aki szombat este botrányos hangnemben és stílusban kritizálta az M4 Sport stúdiójában az UEFA döntéshozatalának sebességét, miután Christian Eriksent a pályán kellett újraéleszteni, Anthony Taylor játékvezető pedig félbeszakította a találkozót.

„Engem már nem is Eriksen állapota aggaszt, hanem hogy hogyan lehetnek ilyen szinten döntésképtelenek”

– mondta az UEFA döntésére reagálva.

Bognár többek között olyanokat mondott, mint:

Mindezt tetézte, hogy Bognár Györgyöt sem a műsorvezető, Berkesi Judit, sem a másik szakértő, Petry Zsolt nem tudta leállítani.

– kérdezte Petrytől.

A tréner vasárnap bocsánatot kért a Paks Facebook-oldalán:

Számomra is világossá vált, hogy rengeteg ember érzelmi világára bántóan hatott a Dánia–Finnország-mérkőzés közbeni véleménynyilvánításom.

Miután több forrásból is értesültünk a stúdióban, hogy a dán válogatott Christian Erikssen állapota stabil, szakmai szempontokat kezdtem figyelembe venni, figyelmen kívül hagyva a történtek komoly lélektani hatását. Utóbbi miatt ezúton szeretnék elnézést kérni minden sportrajongótól és mindenki mástól, aki félreértett, és akit akaratomon kívül megbántottam az érzéseiben. A történtek rám is sokkolóan hatottak, érzelmileg megviseltek, éppen ezért szerettem volna sürgetni, hogy ennek a találkozónak minél előbb vége legyen. Kívánom, hogy soha többé ne kelljen átélnünk ilyen esetet, hogy Christian, akiért egy világ aggódik, mielőbb felgyógyuljon, pályára léphessen, ahogy csapattársaitól is ezt kérte.