A spanyolok mindent kihagytak az Eb-nyitányon

Alaposan bekezdett a házigazda és sorra alakította ki a nagy helyzeteket, az első negyedóra végén pedig Robin Olsennek kellett bravúrt bemutatnia Dani Olmo fejesénél.

Ezt követően Koke volt a középpontban, kétszer is közelről próbálkozhatott, de előbb a bal alsó mellé, majd a léc fölé lőtt.

A félidő hajrájához érkezve Álvaro Morata került ziccerbe egy védelmi hibát követően, de túlságosan is centizni akarta, így bal alsó sarok mellé tekert.

A 41. percben kis híján ráfáztak a sok kihagyott helyzetre a spanyolok, amikor Alexander Isak egy csel után kapura lőtt, Marcos Llorente pedig tisztázási kísérlete közben majdnem a saját kapujába talált– a kapufa kisegítette.

A játékrész végén még Dani Olmo akciói hordozták magukban a veszélyt, de gól nélkül mehettek pihenőre a felek.

Az első félidőben a spanyolok 80 százalékban birtokolták a labdát, és 472 passzt próbáltak meg, ebből 430 volt sikeres.

A fordulást követően kissé visszaesett az iram, egy Morata-helyzetet, illetve egy mellészálló Marcus Berg-lövést láthattunk az első húsz percben, be is indultak a tömeges cserék mindkét oldalon.

A csendet újfent Olmo próbálta megtörni, ezúttal a blokkon halt el a próbálkozása, majd Olsen repült ki jó ütemben a kapujából, megakadályozva a gólszerzési lehetőséget.



A végjátékban a svédek már csak a védekezésre koncentráltak, a 90. percben így is ziccerbe került Gerard Moreno, de Olsen ezúttal is védett, ahogyan Pablo Sarabia helyzeténél is a ráadásban, így maradt a gól nélküli döntetlen.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

E CSOPORT, 1.FORDULÓ

Spanyolország–Svédország 0–0 (Sevilla)

KORÁBBAN

Lengyelország–Szlovákia 1–2 (Szentpétervár)

Gólszerzők: Linetty (46.), ill. Szczesny (18. – öngól), Skriniar (69.)

Borítókép: Pierre-Philippe Marcou / AFP