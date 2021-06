Eriksen: Szeretném megérteni, mi történt

Először adott ki közleményt Christian Eriksen, aki a szombaton a Dánia–Finnország Európa-bajnoki találkozó 42. percében összeesett, majd megállt a szíve. Az orvosok percekig küzdöttek az életéért, az ő hősies munkájuknak és a defibrillátornak köszönhetően sikerült megmenteni.

A koppenhágai kórházban stabilizálták az állapotát, vasárnap már a csapattársaival és az edzőkkel is tudott egy keveset beszélni videohívás útján. Most pedig a menedzsere, Martin Shoots révén a nyilvánossághoz is szólt:

Köszönöm mindenkinek a támogatását, nem fogom feladni! Jobban érzem magam, de szeretném megérteni, mi történt velem. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azért, amit értem tett.

A 29 éves középpályás még néhány napig kórházban marad megfigyelés céljából, ami a legfontosabb, hogy túl van az életveszélyen. Folyamatosan javul az állapota, erősödik, és azt is elmondta, hogy csütörtökön már szeretné a stadionban megtekinteni a Dánia–Belgium-összecsapást, az ellenfélnél ugyanis több jó barátja játszik, mint például korábbi tottenhames csapattársai, Jan Vertonghen és Toby Alderweireld, vagy éppen Romelu Lukaku, akivel idén közösen szereztek olasz bajnoki címet az Internazionale színeiben.