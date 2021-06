Rossi: Majdnem abbahagytam, de most jöhet az Eb!

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a saját Facebook-oldalán vallott arról, hogy korábban majdnem felhagyott az edzősködéssel, de most már csak az Európa-bajnokságra koncentrál. Egészen pontosan elsőként a kedd esti, portugálok elleni csoportmeccsre.

Ez a nap is eljött! Alig hiszem el. Néhány évvel ezelőtt néhány nehéz pillanat után azon gondolkodtam, hogy abbahagyom ezt a munkát. Könnyedén le tudtam volna tenni a labdát, és a focitól távol, új életet kezdhettem volna. És be kell valljam, nagyon közel álltam hozzá. De nem tettem meg. Az élet néha nagyon keményen próbára tud tenni. Az egész világod romba dőlhet egyetlen pillanat alatt. De hinned kell az álmaidban, és keményen dolgoznod azon, hogy elérd a céljaid. Az élet néha keményet tud ütni. De neked keményebben kell visszaütnöd. Na de száz szónak is egy a vége… Kezdődjék az Euro2020! HAJRÁ, MAGYAROK!