Schäfer: A 68 ezres szurkolótábor óriási erőt fog adni nekünk

A magyar válogatott labdarúgója, Schäfer András a Magyar Labdarúgó Szövetség Facebook-oldalának nyilatkozva elmondta, hogy ha a védelem jól fog működni az Európa-bajnokságon, akkor bármire képesek lehetnek.

A játékos úgy véli, hogy a szurkolók óriási erőt adhatnak nekik a torna csoportmérkőzésein.

Most a portugálok elleni meccset várom a legjobban, de utána már a franciák elleni összecsapásra koncentrálunk. Már a felkészülési meccsen is hatalmas erőt adott a szurkolótábor a csapatnak. A 68-70 ezer ember nagyon nagy pluszt fog adni nekünk. Gyerekként is erről álmodtam, hogy ennyi ember előtt játsszak