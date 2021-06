Ki ez a Schick, aki feledtette Roberto Carlost?

Még csak négy nap telt el a labdarúgó Európa-bajnokságból, egy csomó válogatott – köztük a magyar – pályára sem lépett, de már született egy olyan gólt, amelyhez hasonlót nem nagyon láttunk még. Nem ezen az Eb-n, hanem soha. Természetesen Patrtik Schick eszelős bombájáról beszélünk, amit a glasgow-i Hampden Parkban tekert a skótok kapujába, kereken ötven yardról, azaz 45,4 méterről! De ki is ez a jól megtermett, 25 éves prágai fickó?

Patrik Schick 1996. január 24-én született Prágában. Tizenegy éves volt, amikor a Sparta toborzóján felfigyeltek rá, 2014. májusában, alig 18 évesen mutatkozott be a cseh élvonalban, annak a szezonnak a végén, amikor a 24-szeres csehszlovák és 11-szeres cseh bajnok duplázott; megnyerte a ligát és a kupát is. De nagyjából itt le is ragadt a fiú, mert két idény alatt mindössze négyszer jutott szóhoz, és a 2015-2016-os idényben kölcsönadták a városi riválisnak, a Bohemiansnak.

És ezzel lendületet kapott a csatár pályafutása. 27 meccsen 8 gólt szerzett, ami elegendő volt ahhoz, hogy 2016 nyarán a Sampdoria elvigye. Schick nem volt boldog:

Itt kell hagynom a barátaimat, de nincs mit tenni, ez van..., nyilatkozta akkor a húszéves profi. – Mindig is az volt a vágyam, hogy külföldön bizonyítsak, hát most itt a lehetőség.

32 meccsen 11 gól nem rossz teljesítmény, főleg a Serie A-ban, Schicknek ugyanis így sikerült a 2016-2017-es szezonja. Ez a produktum elég volt ahhoz, hogy a Juventus kivesse rá a hálóját 2017 nyarán, főleg, hogy a srác remekelt a cseh válogatottban a lengyelországi U21-en Európa-bajnokságon.

Csakhogy beütött a ménkű: Schick szívproblémák miatt kétszer is fennakadt a Juve orvosi tesztjén! És ennek most, az Erikssen-eset fényében különös jelentősége van... Ráütötték Schickre a pecsétet az orvosok: damaged goods, azaz „romlott áru”.

A Romának azonban megfelelt a cseh csatár, annak a Romának, ahol a legendás sevillai scout, Monchi volt a sportigazgató. És ha egyszer Monchi valakinek a szerződtetésére rábólint, akkor az illetőnek nyert ügye van.

Nem törődve a szívproblémákkal, a Roma a 2017-2018-as idényre ötmillió euróért kölcsönvette Schicket, majd tovább 8+9+20 millió kifizetésével meg is vásárolta. (A futballtörténelem egyik legkülönösebb dealjében a fővárosiak összesen 42 millió eurót fizettek a játékosért!) Monchi nem fukarkodott a jelzőkkel:

Napjaink világfutballjának egyik legnagyobb tehetségét vettük meg!

Csakhogy Schick nem vált be, 58 meccsen mindössze 8 gólt szerzett, és 2019. szeptember másodikán kölcsönadták az RB Leipzignek, azaz Gulácsi Péter és Willi Orbán klubtársa lett!

Lipcsében sem volt az élete fenékig tejfel, kezdetben Achillesín-sérülése hátráltatta. Aztán rúgott egy lepörgős-alábökős csodagólt a Paderbornnak, és mindjárt megjegyezték a nevét:

22 Bundesliga-meccsen 10 gól volt a termése első lipcsei idényében, de egy év után már Leverkusenben volt, mert a gyógyszergyáriak ötéves szerződést tettek le elé. A 2020-2021-es bajnokságban 20 mérkőzésen kilencszer talált a hálóba, és így érkezett el a nyári Európa-bajnokság. Ahol mindjárt az első meccsen, Skócia ellen duplázott, és berúgta az idei Puskás-díjra esélyes gólját. Amely különösen ebből a szögből nézve bámulatos:

Kísértetiesen emlékeztet a labda kanyarodása Roberto Carlos szabadrúgásgóljára, amelyet szintén ballal lőtt, csak éppen külsővel, 1997-ben Fabien Bartheznek a Tournoi de France tornán:

Egy biztos: hétfő este Patrik Schick nagy lépést tett a halhatatlanság és egy csillagászati összegű szerződés felé... Mert arra mérget vehetünk, hogy a Transfermarkt szerinti értéke (23 millió euró) sürgősen megduplázódhat, sőt...

(Borítókép: Patrick Schick Glasgow-ban Skócia - Csehország mérkőzésen 2021. június 14-én . Fotó: Jan Kruger / UEFA/UEFA / Getty Images)