Szoboszlai nélkül, 60 000 nézővel a halálcsoportban

A sport egyik legelcsépeltebb kifejezése a „halálcsoport”, de a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokság „F” jelű kvartettjére azért rá lehet akasztani. Még novemberben összeszedtük az ehhez hasonló négyeseket a korábbi világeseményekről, de ott sem találtunk ehhez hasonlót: egy csoportba került a regnáló és az eggyel korábbi világbajnok (Franciaország és Németország), az Eb címvédője (Portugália), valamint Magyarország.

Mondani sem kell, hogy válogatottunk számára már a pontszerzés is komoly bravúrt jelentene, főleg, ha azt nézzük, hogy a transfermarkt.de oldal összegzése szerint a világ legerősebb hét együttese közül kerül ki három ellenfelünk, a franciák 1,04 milliárd euróval a második helyen állnak (az első Anglia 1,47 milliárddal), a németek 964 millióval a harmadik, a portugálok pedig 829,5 millióval a hetedik helyezettek.

Viszonyításképpen: a magyar válogatott keretének piaci értékét 74,5 millió euróra teszik, amivel világviszonylatban a 48. helyen állunk, riválisaink közül pedig Kylian Mbappé (160), Joshua Kimmich (90) és Bruno Fernandes (90) egymaga többet ér a német portál kalkulációja szerint, mint Marco Rossi komplett csapata együtt.

Mi történt a válogatottal a 2016-os Európa-bajnokság óta?

Kézenfekvő válasz lenne, hogy az éjjel véget ért. A 2018-as világbajnokságra kvalifikáló sorozat borzalmasan sikerült, a csapat még Bernd Storck irányításával, 2017 júniusában kikapott Andorrában, nem sokkal később a német szakembert menesztette Csányi Sándor. A helyét a belga Georges Leekens vette át (előtte két meccsen ideiglenesen Szélesi Zoltán is betöltötte a kapitányi posztot), a döntést már akkor sem igazán értette senki, a pályán látott teljesítmény pedig a kétkedőket igazolta: az irányítása alatt négy barátságos meccsből hármat elvesztett a válogatott, úgyhogy az MLSZ őt is elküldte kevesebb mint egy év után.

A szövetség következő választása viszont annál jobban sikerült, 2018. június 19-én ugyanis Marco Rossit nevezte ki, aki 2017-ben bajnoki címig vezette a Budapest Honvédot, egy évvel később pedig a Dunaszerdahellyel odaért a dobogóra a szlovák pontvadászatban.

Nem túlzás azt állítani, hogy vele új korszak kezdődött, legyen szó taktikai felfogásról, fiatalításról vagy eredményességről.

A Nemzetek Ligája első kiírásában sikerült a feljutás a C-ből a B ligába, ráadásul a többi eredmény is olyan kedvezően alakult, hogy a válogatott Eb-pótselejtezőket játszhatott a koronavírus-járvány miatti leállás után. Erre azért is volt szükség, mert az Eb-selejtezősorozatot ugyan jól kezdte a csapat, de a második fele már nem sikerült túl fényesen, a válogatott rendkívül szoros versenyben a negyedik helyen végzett. A csoport minőségét mutatja, hogy az egyenes ágon kijutó horvátok és walesiek mellett a harmadik szlovákok és a negyedik magyarok is kivívták az Eb-szereplést.

A miénk rendkívül emlékezetesre sikerült: október 8-án magabiztosan, 3–1-re nyert a nemzeti tizenegy Szófiában, november 12-én pedig jöhetett a mindent eldöntő találkozó Izlanddal az üres Puskás Arénában, amit Loic Nego és Szoboszlai Dominik hajrábeli góljaival fordított meg a csapat, és kijutott a kontinenstornára.

Sőt, „bónuszként” még a Nemzetek Ligájában is lépett egy szintet azzal, hogy megnyerte a B liga 3. csoportját, megelőzve Oroszországot, Szerbiát és Törökországot, azaz három olyan együttest, amelyek papíron mind erősebbek a magyarnál.

Ez pedig olyan jelenség, amelyet korábban mindenki hiányolt a csapattól, azaz ezúttal többször sikerült meglepetést okozni a favoritok ellen. A Rossi-csapat nem mellesleg 11 mérkőzés óta veretlen, ami az összes Eb-résztvevő közül a második leghosszabb sorozat.

A csapat erősségei és gyengeségei

Úgy tűnik, hogy Marco Rossi megtalálta a válogatott számára ideális, 3–5–2-es hadrendet, amely védekezésben inkább 5–3–2 lesz. Valószínűleg utóbbit többször fogjuk látni, mert a portugálok, a franciák és a németek ellen sem várható, hogy a magyar csapat fog kezdeményezni és labdát birtokolni.

A kapusposzt aligha fog gondot jelenteni, Gulácsi Péter személyében a Bundesliga egyik legjobbja fogja őrizni a magyar kaput. A védelmet is a csapat erősségei közé lehet sorolni, Willi Orbán európai szinten is minőséget képvisel a hátsó alakzat közepén, a bal oldalon bevethető Szalai Attila pályafutása pedig egyenletesen ível felfelé. A jobb oldal érdekes lehet, minden bizonnyal Fiola Attilára bízza az olasz mester, akinek akár meccsen belül is lehetnek hullámvölgyei, mint például a lengyelek ellen 3–3-ra végződött vb-selejtezőn, ahol az első félidőben a mezőny legjobbja volt, a másodikban pedig a kiállítás sorsára jutott.

A csapategységet és a küzdőszellemet is fel lehet hozni érvként, ráadásul ezt az ellenfelek is pontosan tudják.

Ez a válogatott képes szívből játszani és harcolni, viszont rendkívül fontos, hogy ez ne menjen a fegyelmezettség rovására.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a többi poszton a csoportellenfelekhez képest jelentős a különbség. Óriási érvágás, hogy Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt is sérült, személyükben a két legkreatívabb játékosát vesztette el a csapat. Távollétükben vékonynak tűnik a középpálya, viszont amikor ketten együtt játszottak, akkor ők sem találták mindig a közös hangot. Nélkülük minden bizonnyal a Kleinheisler–Nagy–Schäfer hármasnak kell középen helytállnia és a játékot szerveznie, már amikor a magyar csapatnál lesz a labda.

Elöl Szalai Ádám legjobb formájára lesz szükség, vélhetően rengeteg felívelést és labdát kellene majd megtartania, ami nem a legegyszerűbb feladat, amikor az embert Presnel Kimpembe, Raphael Varane, Mats Hummels, Pepe vagy Rúben Dias szorongatja. Hasonló kihívásokra számíthat Sallai Roland is, aki a hírek szerint szerencsére teljesen egészséges.

A legkomolyabb erősséget hagytuk a végére: egyetlenegy olyan válogatott sincs az Eb-n, amit legalább 50 000 ember fog buzdítani a helyszínen, kivéve a magyart.

Egész biztos, hogy a drukkerek mindent meg fognak tenni a sikerért, a játékosok pedig 1000 fokon fognak égni a Puskás Arénában.

A kapitány és a matrózok

A Honvéd edzőjeként Marco Rossi korántsem volt annyira reflektorfényben, mint amióta a válogatottat irányítja. Még akkor sem, amikor a Honvéddal borította a papírformát, és bajnoki címet nyert.

Egy olyan nemzeti csapatot vett át, amelyet szinte teljesen újjá kellett építeni, és amely a Storck-éra végén, valamint Leekens ámokfutása alatt elvesztette az identitását.

Majdnem teljesen elölről kellett kezdenie mindent, ő pedig két és fél év alatt olyan csapatot rakott össze, amely ismét kijutott az Európa-bajnokságra. Nagyon sok újoncnak adott lehetőséget, és számos olyan játékost épített be, akik alapemberekké váltak. Szalai Attila felfedezése talán a legnagyobb érdeme, vele hosszú évekre megoldódott a védelem bal oldala, de a már említett taktikai hadrend és a megálmodott játékfelfogás is őt dicséri.

Gulácsi Péter aligha fog unatkozni ezen a három meccsen. Mindegyiken világklasszis játékosok fogják rohamozni a kapuját, és bár a Bundesligában is találkozik hasonló minőséggel, nem ilyen sűrűségben. Ugyanez elmondható lipcsei csapattársáról, Willi Orbánról is, akinek szintén fel kell vennie a versenyt a brutális tűzerővel, valamint a teljes védekezést is koordinálnia kell. Szalai Attila is kulcsszereplő lehet, mert azon kívül, hogy többek között Kylian Mbappé és Cristiano Ronaldo próbál túljárni az eszén, olykor a támadásokhoz is fel kell lépnie, vagy elindítania azokat.

Szalai Ádám szerepéről már esett szó feljebb, és rá a pályán kívül, az öltözőben is hatalmas szüksége lesz a csapatnak mint kapitány és hangadó.

Korábbi Európa-bajnoki szereplések

Hiába telt el azóta öt év, a 2016-os szereplés az ország nagy részének emlékében élénken él. Azt azért tudtuk, hogy 1-2 pontra jó lehet a csapat, de talán legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy veretlenül, csoportelsőként megy tovább.

Az osztrákok elleni győztes nyitómeccs megalapozta az ország hangulatát, majd jött az Izland elleni pontmentés és Karaszjov sporttárs kollektív utálata, aztán az Eb egyik – ha nem a legjobb – mérkőzése a későbbi győztes Portugália ellen.

A váratlan menetelésnek aztán a 16 között a belgák elleni vereség vetett véget, akik érvényesítették a papírformát.

Innentől 44 évet kell visszamenni, hogy magyar Eb-szereplést találjunk, 1972-ben a válogatott negyedikként végzett, miután a négycsapatos fő torna elődöntőjében a szovjetektől 1–0-ra, a bronzmeccsen a belgák ellen pedig 2–1-re kapott ki. 1964-ben is bejutott a négy közé a magyar csapat, az elődöntőben a házigazda és későbbi győztes spanyolok hosszabbításban győztek 2–1-re, a bronzmeccsen viszont Dánia ellen sikerült az éremszerzés, szintén túlórában, 3–1-re.

A mieink menetrendje

EURÓPA-BAJNOKSÁG

F CSOPORT

1. FORDULÓ (június 15.)

18.00: Magyarország–Portugália (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Franciaország–Németország (München, Allianz Aréna)

2. FORDULÓ (június 19.)

15.00: Magyarország–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

18.00: Portugália–Németország (München, Allianz Aréna)

3. FORDULÓ (június 23.)

21.00: Portugália–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Németország–Magyarország (München, Allianz Aréna)

(Borítókép: A magyar válogatott az Írország elleni felkészülési meccs után. Fotó: Illyés Tibor/MTI)