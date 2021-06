Szalai Attila: Amit tudni lehet Portugáliáról, azt tudjuk

A magyar válogatott és a Fenerbahce hátvédje, Szalai Attila interjút adott a MOL Csapatnak. A 23 éves játékos természetesen az Európa-bajnokságról beszélt, első sorban a keddi, portugálok elleni találkozóról, amely a két csapat első mérkőzése lesz az idei kontinenstornán.

A védő már alig várja a mérkőzést, főleg azt, hogy több mint 50 000 magyar szurkoló előtt pályára léphessen a Puskás Arénában, amelynek a gondolatától is borsódzik a háta. Átélt már hasonlót az Uruguay elleni, 2019-es stadionavatón, de ez most mégis teljesen más helyzet, amire egész életében emlékezni fog.

Szalai kitért arra is, hogy a halálcsoport egyáltalán nem ijesztő a válogatott számára, az elmúlt időszakban sokszor játszottak náluk magasabban jegyzett csapatok ellen, többször is szép eredményt elérve. Tudja, hogy a papírforma a portugálok, a franciák és a németek ellen sem mellettük szól, de aki lebecsüli őket, az egységüket és a szervezettséget, az rosszul teszi. Nagy céljaik vannak, a tisztes vereséget pedig nem fogadják el előre.

Olvassuk mi is az elemzéseket, de nem ezekre figyelünk. Minden ellenfelünk játékát aprólékosan kielemeztük, kerestük a támadható pontokat, és próbáltuk felépíteni a saját játékunkat mindegyik ellen. A válogatott stábja kitalálta, mi lehet a nyerő taktika, és nekünk nem az esélyekkel kell foglalkoznunk, csak azzal, hogy tökéletesen megvalósítsuk, amit Marco Rossi kér tőlünk.

Elmondta azt is, hogy nem azért foglalkoznak többet a portugálokkal, mert ők könnyű ellenfélnek tűnnek, hanem azért, mert ellenük játszanak először, és mindig csak a következő meccsre koncentrálnak.

Alaposan kielemeztük az ellenfelet, tudjuk, mire készülnek ellenünk, melyik játékosnak mi a szerepe, hogyan reagálnak bizonyos játékhelyzetekre. Amit tudni lehet Portugáliáról, azt tudjuk, így már csak azon múlik a sikerünk, hogy mennyire tudjuk megvalósítani a szakmai stáb által kitalált taktikát. Nem mondok meglepőt: mindenkinek egyénenként, és a csapat részeként is közel tökéletes teljesítményt kell nyújtania fizikailag, mentálisan és taktikailag is

– zárta rövidre a győzelem receptjét a védő.

Kitért a saját szerepére és teljesítményére is, elégedett a maga mögött hagyott klubszezonnal, amelyben úgy is sikerült a Fenerbahce alapemberévé válnia, hogy idény közben szerződött a török óriásklubhoz. Azt is hozzátette, hogy szeretné az Eb-n is megmutatni, mit tud, de a magyar válogatott nem az egyéniségektől, hanem az egységtől erős, és ez most hatványozottan igaz, hiszen két kulcsembert, Szoboszlai Dominiket és Kalmár Zsolt is nélkülözniük kell. De még az ő hiányukkal együtt is pontot, pontokat akarnak szerezni az Európa-bajnokságon.