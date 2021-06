Marco Rossi: Talán én is hibáztam

Három gólt kaptunk a hajrában tíz perc alatt, ami csalódással tölt el. Az első gól után magunkhoz kellett volna térnünk, nem lett volna szabad kockáztatni. Talán én is hibáztam, több cserét is eszközöltem, úgy tűnik, nem működtek. Az eredmény miatt vagyok csalódott, nem a teljesítményünk miatt

– summázta röviden a látottakat Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, majd kitért a két félidőre külön-külön is.

Az első félidőben nem voltunk jók labdabirtoklásban, a szünet után ebben is javultunk. Lehet 3 gól különbség köztünk, de nem az alapján, amit ma láttunk. Nem tudtam többet kérni a játékosaimtól, mindent beleadtak a srácok. A 84. percig minden jól is alakult. Ki kell elemeznünk az utolsó tíz percet. Cristiano Ronaldo nagyon hatékony, ma is gólra váltotta a helyzeteit. Meg kellett próbálnunk, valamit tennünk kellett, ezért is cseréltem annyit, de felteszem a kezem, és beismerem, hogy hibáztam. Nincs gondom azzal, hogy bevalljam ezt.