Jön a magyar–portugál meccs, az UEFA összekeverte Budapestet Bukaresttel

Nagyon nehéz lehet megjegyezni a magyar és a román főváros közötti két betűnyi különbséget, mert úgy tűnik, ismét sikerült összekeverni a kettőt. Ezúttal egészen konkrétan az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) követték el a malőrt a Facebookon – vette észre a hvg.hu.

Az eredeti poszt szövege szerint a mai nap első meccse

a Magyarország–Portugália-találkozó lesz Bukarestben.

A bejegyzés közzétevője gyorsan észlelte a bakit és korrigált is, bár elképzelhető, hogy ebben segítségére voltak a magyar kommentelők, akik az ilyenkor szokott módon igen hamar jelezték is az elütést. Azóta pedig úgy tűnik, törölték is az egészet, mert az adott poszt már nem látható, ellenben hasonló tartalmú friss bejegyzést nemrég tettek közzé, ahol egyébként a magyar és a portugál válogatott edzéséről készült képek is láthatók.

Egyébként nem kell túl régre visszanyúlni a legutóbbi hasonló akcióhoz, nagyjából elég, ha bármilyen magyar részvétel van nagy nemzetközi futball bajnokságon. Tavaly a Ferencváros Bajnokok Ligája szereplésekor az FC Barcelonának sikerült összekevernie Budapestet Bukaresttel, szerencsére a magyar csapat is jelzett nekik hivatalos Facebook-oldalukon keresztül, nehogy még a végén rossz helyszínre érkezzen a katalán együttes.