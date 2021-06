Zsemberi János sokoldalú mágnás, ő a topolyai TSC Futballakadémia és a helyi élvonalbeli futballklub elnök-tulajdonosa is, de nyilván a pénzt a SAT-TRAKT kábelszolgáltató hozzá, a foci csak viszi.

A SAT-TRAKT csomagjában benne volt az M4 Sport is, csakhogy mihelyt elkezdődött a labdarúgó-Európa-bajnokság, egy rémült délvidéki olvasónk kétségbeesett levelet küldött szerkesztőségünkbe:

Amúgy ez tényleg tragédia – ha igaz –, a vajdasági magyarok nem maradhatnak magyar–portugál nélkül!

Hála istennek, nem is maradnak.

Merthogy felhívtuk Zsemberi urat, akit ugyan egy fontos üzleti tárgyalás kellős közepén értünk utol, ám otthagyott csapot-papot, amikor meghallotta, hogy Magyarországról keressük. Akkor meg pláne, amikor szóba került a magyar–portugál közvetítésének ügye.

Zsemberi vállalkozása, a SAT-TRAKT sem jogtulajdonos, a magyar pénzembert azonban mindez a legcsekélyebb mértékben sem izgatja.

A magyarok három csoportmeccsét – s ha továbbjutunk, akkor a többit is – be fogom tenni a programunkba, természetesen ingyen. Az sem érdekel, ha ezért bírságot, kötbért sóznak rám, ami akár az egymillió eurót is elérheti. Nem maradhat magyar–portugál nélkül a délvidéki közönség!