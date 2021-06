Cristiano Ronaldo megmozdult, a Coca-Cola négymilliárd dollárt veszített

Kedden Cristiano Ronaldo elég látványos gesztusával kezdődött a portugál futballválogatott budapesti sajtótájékoztatója a Magyarország elleni Európa-bajnoki meccs előtt, amikor a helyére ülve a világklasszis csatár egy fintor kíséretében eltolt magától két kis üveg Coca-Colát. Agua – mutatott fel ezután egy flakon vizet, azt pedig a The Guardian írja, hogy a Coca-Cola a sajtótájékoztató alatt négymilliárd dollárt veszített az értékéből, 242 milliárd helyett már csak 238 milliárd dollárra becsülték. Egy részvény ára 56,1 dollárról 55,22 dollárra esett vissza.

'Drink water'



Cristiano Ronaldo removes Coca-Cola bottles at start of #Euro2020 press conference pic.twitter.com/2eBujl9vzk — Guardian sport (@guardian_sport) June 15, 2021

Az Instagramon 300 millió követőt magáénak tudó Cristiano Ronaldót egyébként az sem zavarta, hogy korábban a Pepsi és a Coca-Cola reklámarca is volt már, a Coca -Cola pedig az Európa-bajnokság hivatalos szponzora. A cég ki is adott egy közleményt, amely szerint mindenki azt iszik, amit akar, a megméretés sajtótájékoztatóin pedig a Coca-Cola és a Coca-Cola Zero mellett vizet is kínálnak a résztvevőknek.

Ami Cristiano Ronaldót illeti, ő két gólt szerzett a magyarok ellen a 3–0-s portugál sikerrel végződő mérkőzésen.