Videó: alig akarták beengedni Cristiano Ronaldót a Puskás Arénába

Kedd este a Puskás Arénában Portugália 3-0-ra legyőzte Magyarországot, a vendégcsapat világklasszisa, Cristiano Ronaldo pedig két rekordot is megdöntött, ő lett ugyanis az első futballista, aki már öt Európa-bajnokságon is játszott, és ugyanennyin gólt is szerzett.

A brit ITV Twitter-oldalán jelent meg az a videó, amelynek a tanúsága szerint mindez majdnem meghiúsult, hiába ugyanis, hogy Cristiano Ronaldóról kis túlzással mindenki halott a világon, az Európa-bajnokság főorvosa ugyanis csak azután engedte tovább, hogy tüzetesen megvizsgálhatta a nyakában lógó belépőt. Még futott is utána ezért.

"Excuse me, mate - are you allowed to be here?” *



Thankfully @Cristiano got the green light... eventually *#POR | #ITVFootball | #Euro2020 pic.twitter.com/ziwaLmpDbp